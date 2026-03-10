La CEOE pide rebajar los impuestos de las gasolinas y el presidente de Mercadona, el IVA cero para los alimentos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido rebajar los impuestos a los carburantes, que siguen al alza a medida que continúa el conflicto en Oriente Medio. Por otro lado, el presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha mostrado a favor de eliminar los gravámenes que se aplican a la alimentación. "Nos encantaría que mañana el Gobierno español y el Gobierno portugués decretasen el IVA cero en la alimentación, creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros", ha expresado Roig en una rueda de prensa en la que ha informado de que la compañía ha disparado un 25% su beneficio en 2025 tras ganar la cifra récord de 1.729 millones de euros.

En materia de carburantes, el presidente de la CEOE ha rechazado aplicar una bonificación a los combustibles, como ya hizo el Gobierno tras el inicio de la guerra de Ucrania. "No necesitamos bonificaciones, las gasolineras nos lo dicen. No consiste, como se hizo en la guerra de Ucrania, donde se llegó a 140 dólares el barril de petróleo, en que los gasolineros, especialmente además los pequeños, te hagan un papel para que luego el Estado dentro de no sé cuánto les devuelva, porque es que les ahoga", ha afirmado.

De este modo, Garamendi se ha alineado con las demandas del Partido Popular y de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que ha pedido una reducción del 21 al 10% en el IVA de los combustibles de automoción, o una rebaja temporal en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por IVA por los altos precios.

"Lo que también creo que no puede pasar es que el que salga beneficiado siempre de esto también sea Hacienda. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo", ha insistido el presidente de la CEOE.