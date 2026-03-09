El Gobierno dice estar "trabajando" en un paquete de medidas para afrontar los efectos de la guerra en Irán: "No es fácil"

El Gobierno es consciente de que las consecuencias para la economía española del conflicto en Oriente Medio pueden ser "terribles". Ante esto, asegura estar "trabajando" en un paquete de medidas para paliar los efectos en España del conflicto en Oriente Medio y destaca su "experiencia" en la protección de la ciudadanía, pero descarta llevarlas al Consejo de Ministros de este martes. Sumar, socio de la coalición, pide reeditar el escudo social que se aplicó tras la guerra en Ucrania con medidas similares en materia de energía y vivienda. El PP ha presentado un plan alternativo de medidas energéticas y en el Ejecutivo le han recordado que tumbó junto a Vox y Junts en el Congreso el último escudo social hace menos de un mes.

Fuentes del Gobierno subrayan que, "desde el primer día", están analizando la situación y las medidas que se pueden tomar. Y anticipan a los ciudadanos que, "como en otras crisis", el Gobierno "responderá con medidas", al igual que avanzó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este fin de semana. Pero matizan: "Hay que estudiarlo bien y analizarlo no es fácil".

Por ello, descartan llevar un paquete de medidas este martes al Consejo de Ministros. "Estamos pendientes y trabajando para poder dar respuesta a la ciudadanía ante la crisis que provoca la guerra", prometen, pero avisan de que "esto no es fácil ni es hacer magia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado por su parte que España sigue "trabajando sin descanso" para defender la estabilidad regional y el derecho internacional en Oriente Medio. Lo ha hecho en un mensaje en X en el que ha informado de que ha llamado al presidente de los Emiratos Árabes Unidos para mostrar su "apoyo" al pueblo emiratí y a los españoles que están allí "en estos momentos difíciles" y para volver a "condenar" las agresiones al país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho por su parte a los medios que aún hay "margen" para actuar y ha destacado que el Gobierno tiene "experiencia" en escudos sociales. "Vamos a acompañar, a monitorizar y a dar una respuesta ante esta situación", ha aseverado, tras lo que ha instado al PP a hacer una oposición "a la altura del contexto geopolítico tan complejo" en lugar de un "uso partidista".

Sumar pide reeditar el escudo social por la guerra en Ucrania La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado por su parte que ha presentado a su socio de coalición un elenco de medidas "que ya están listas" y ha subrayado que "todos" los agentes económicos del país están de acuerdo "absolutamente" en la necesidad de actuar "ordenadamente" y en la "prontitud" de la respuesta. "Somos expertos en gestionar crisis", ha subrayado. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha enumerado las propuestas de su formación, que van en la línea del escudo social que el Gobierno aprobó para afrontar los efectos de la guerra de Ucrania: recuperar la excepción ibérica, el impuesto a los beneficios extraordinarios a las energéticas, el aumento del bono social eléctrico, reforzar las bonificaciones del transporte público, bonificar también a los sectores profesionales del gasóleo y la prórroga de los contratos de alquiler para evitar que las personas pierdan su vivienda, entre otras cuestiones. Urtasun defiende un escudo social ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio "No queremos que esta guerra la pague el bolsillo de ningún ciudadano", ha dicho por su parte el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una entrevista en Cafè d'idees e La 2Cat y Ràdio 4. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho no tener "ninguna duda" de que España aprobará un nuevo escudo social para proteger a los trabajadores y "a la mayoría social" del país de cualquier efecto de la guerra: "Estamos trabajando en eso". Podemos también ha exigido medidas urgentes al Gobierno, como bajar un 40% el precio de los alquileres, una moratoria de los desahucios por un año a familias vulnerables y expropiar viviendas a fondos buitre. Pero también ha instado al cierre de las bases norteamericanas en Rota y Morón y un referéndum sobre la salida de la OTAN.

Feijóo replica al 'no a la guerra' de Sánchez: "Las consignas no dan de comer" El PP ha presentado este lunes un paquete propio de medidas para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10 por ciento el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica. Tras esto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido en su perfil de X al 'no a la guerra' de Sánchez que "las consignas no dan de comer a los españoles" mientras que "las propuestas del PP, sí". ““ Este fin de semana, el jefe del Ejecutivo aseguró en un mitin de campaña de Castilla y León: "Feijóo no va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni (Santiago) Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás". El PP ha incidido en que "no es tiempo de eslóganes" y en que España no está siendo un "buen aliado" de occidente. Ha avanzado que su intención es llevar su paquete de medidas al Congreso para analizar su respaldo con el resto de grupos. También han retado al Ejecutivo a adelantarse y llevarlas este martes al Consejo de Ministros: "Son de urgente aplicación". El vicesecretario general del PP Juan Bravo ha instado además a Sánchez a llevar cualquier materia y postura que afecte a la política de España respecto a la guerra en Irán y sus efectos al Congreso. Una petición con la que coincide Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, ha instado al Gobierno a ser "coherente" con su 'no a la guerra' y a llevar cualquier decisión como el envío de la fragata Cristóbal Colón de la Armada a Chipre a votación en el Congreso "para que los grupos políticos se retraten y expresen su posición política".