Urtasun defiende un escudo social ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que se ponga en marcha un escudo social ante las consecuencias económicas de la guerra en el Oriente Medio. "No queremos que esta guerra la pague el bolsillo de ningún ciudadano", ha afirmado.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat y Ràdio 4, Urtasun ha puesto de ejemplo activar medidas como la excepción ibérica para desvincular la península de los precios de la electricidad de la Unión Europea "por la subida de los precios del petróleo y el gas", así como "volver a proteger las familias" con el bono eléctrico e intentar aprobar de nuevo en el Congreso la moratoria de los desahucios. También ha destacado que Sumar pide al PSOE una prórroga de los contratos de alquiler.

Ve "coherente" el envio de la fragata a Chipre Sobre la respuesta del ejecitvo en el envio de una fragata a Chipre, el titular de cultura ve "coherente" con la postura pacifista del 'no a la guerra': "La coherencia nos la da estar siempre del lado del derecho internacional. (...) No es entrar al juego de la guerra". Urtasun ha explicado que la presencia de este buque forma parte de una misión de la Unión Europea destinada a ayudar un estado miembro que puede sufrir consecuencias derivadas de un conflicto regional.



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/WEKt2acb3s“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 9, 2026 En este sentido, también ha subrayado que la coherencia de la política exterior española se tiene que medir por el respecto al derecho internacional y a los principios de la ONU. Sobre la posición de España ante los ataques de los Estados Unidos e israel contra Irán, Urtasun cree que ese 'no en la guerra' "está haciendo movilizar el electorado progresista" y que beneficiará a todas las fuerzas de izquierdas, no solo al PSOE, tal como dice que pasó con la guerra de Irak. “No queremos que PP y VOX conviertan el país en una franquicia de Trump“ El portavoz de Sumar voz que "la gente vuelve a estar con ganas" y que han abandonado la resignación. "No queremos que PP y VOX conviertan el país en una franquicia de Trump con todo el que está haciendo en el mundo", ha señalado. “El gobierno está a agotar la legislatura“ Urtasun descarta que Pedro Sánchez aproveche esta coyuntura de movilización para convocar elecciones anticipadas. "El gobierno está a agotar la legislatura", ha apuntado, y cree que "la gente quiere certezas" y que se hagan políticas que les protejan del contexto internacional.

A la espera para decidir sobre la medalla a Julio Iglesias El ministro de Cultura han confirmado que no se ha tomado ninguna decisión sobre la retirada de la medalla de las Bellas Artes a Julio Iglesias que el gobierno en el 2010. Las autoridades esperarán que los procedimientos judiciales en marcha clarifiquen los hechos antes de determinar cualquier acción: "Que se investigue y que se escuche a las mujeres". Los testigos recogidos hasta ahora describen situaciones "terroríficas", según el ministro, presuntamente vinculadas a un esquema de trata. Actualmente, la Audiencia Nacional no sería competente para tramitar los casos relacionados con el artista. Las autoridades aseguran que esperarán que otro foro judicial asuma la investigación antes de tomar decisiones definitivas sobre la medalla.



Paralelamente, se ha presentado una querella contra la ministra Yolanda Díaz, calificada como "una barbaridad" por el responsables del ministerio.

Intento de censura de un monólogo feminista en Collado Villalba El Ministerio de Cultura ha calificado como un acto de "censura" que una regidora del PP en Collado Villalba intentara suspender un monólogo feminista la víspera del 8M.



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/s6UlzoNXVZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 9, 2026 Advierten que no se trata de un caso aislado: "Es lo que hacen PP y Vox en todas partes". Y ha recordado otros intentos de cancelación de actividades, como el festival Periferias de música alternativa para jóvenes en Huesca o la retirada de fondos de actos conmemorativos sobre Miguel Hernández en Alicante y Orihuela. El titular de Cultura ha anunciado que aportará recursos para garantizar la celebración de actividades culturales frente a intentos de veto.