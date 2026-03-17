El mayor premio de la historia de La Primitiva deja más de 126 millones de euros a un acertante en Salamanca

María Isabel Miguel Luis dice que no tiene apellidos, que tiene cuatro nombres; parece una broma habitual, pero hoy en este pequeño kiosco de Salamanca se hace un chiste de cualquier cosa. Ella no se quita la sonrisa de la cara mientras charla con los clientes y los periodistas.

En la tienda de Marisa se selló el único boleto de La Primitiva con la combinación ganadora de Categoría Especial -seis aciertos más el reintegro- en el sorteo de este lunes 16 de marzo: 5, 8, 23, 28, 40, 44 y reintegro, el 6. Ese boleto ha resultado premiado con el mayor premio de la historia del juego: 126.469.236,14 euros, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado.

La cifra es larga. Simplificándola, son casi 126 millones y medio para un único acertante. Un desconocido del que, de momento, solo tenemos un dato: selló su suerte a través del sitio oficial de Loterías en internet en el Kiosco El Puente del barrio salmantino de Chamberí.

Este es el mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015, donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

A las puertas de la primavera, la escena es propia del clásico sorteo de Navidad: la dueña del establecimiento pone en el escaparate un cartel con el anuncio del premio y abre una botella de champán mientras atiende a la prensa. "Me enteré anoche; llegué a casa sobre las diez y media y me sonó el teléfono, era un chico que viene por aquí", relata. Ese conocido le daba la dirección del Kiosco para que ella le confirmase que en efecto era el suyo. "Tú has dado el premio de la Primitiva", le anunciaba entonces. Para convencerla, le enviaba la captura de pantalla donde consta que efectivamente en ese lugar se selló el boleto premiado.