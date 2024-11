Claves para gestionar un dinero inesperado

Puede que en algún momento de tu vida tengas la suerte de recibir un dinero inesperado. Quizás hayas ganado, por ejemplo, el certamen literario de tu localidad, o hayas recibido un regalo de boda en metálico mucho más generoso de lo que esperabas; también podría ser una donación de un familiar o incluso que te haya tocado la lotería. En cualquiera de estos casos, tras recibir el dinero surgen las típicas preguntas: ¿qué hago con él? ¿Lo invierto o lo ahorro? ¿Debería darme un capricho? José Trecet, divulgador en actualidad económica y finanzas personales, nos ofrece algunos consejos para manejar mejor ese dinero inesperado.

El “dinero caído del cielo” nos lo gastamos con más facilidad

No gastamos con más facilidad el dinero que ganamos de improviso que el dinero que hemos ganado con nuestro esfuerzo. Esto tiene un nombre y se llama el sesgo de la contabilidad mental. El periodista explica este concepto con un ejemplo muy claro: “Cuando recibimos la paga extra o un bonus, tendemos a gastarlo de forma mucho más impulsiva que si fuera nuestro salario mensual, porque no entra dentro de nuestra contabilidad. Está fuera. Es un dinero de otras personas. No es tuyo, o no lo ligas tanto a tener que estar ocho horas trabajando en un empleo que te gustará más o menos, pero no asimilas que es dinero que te ha costado esfuerzo ganar”, apunta.

José Trecet nos da algunas herramientas para tratar el dinero con el mismo cuidado, lo hayas ganado tú con tu salario o si te lo ha dejado en donación o un familiar: Uno de los consejos más simples, pero efectivos para ahorrar, es el concepto de "preahorro", que no es más que apartar un porcentaje de tu dinero antes de gastarlo. La idea es sencilla: “si decides ahorrar un 10% o un 20% de tus ingresos, lo que debes hacer es trasladar esa cantidad a una cuenta que no uses para tus gastos diarios”, recomienda.

En ocasiones, por ejemplo, si recibimos una herencia o una donación, tendemos a pensar en utilizar ese dinero para algo grande, como una reforma en casa o la compra de un artículo nuevo. Pero antes de hacerlo, José Trecet, insiste en que es fundamental hacer una pausa y reflexionar: ¿realmente lo necesito? ¿Puedo continuar con lo que tengo? ¿Es posible encontrar una opción más económica que aún cumpla con mis necesidades? Según el experto, lo que consigues al hacerte estas preguntas es encontrar mecanismos para retrasar esa forma de actuar impulsivamente cuando recibes un dinero inesperado.