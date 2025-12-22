La Lotería de Navidad reparte millones de euros, pero los expertos avisan de la importancia de no desperdiciar el dinero

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más icónicos de estas señaladas fechas. Este año se han repartido 2.772 millones de euros durante el sorteo que se ha llevado a cabo en el Teatro Real de Madrid. Una de las cuestiones más importantes, especialmente para los ganadores, es el cobro de los premios. Las personas con décimos premiados deben cobrar toda la cuantía, sin poder fraccionarla. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden retirarse en cualquier administración.

Por otro lado, los premios mayores como el Gordo, los segundos o terceros premios, solo pueden cobrarse en los bancos autorizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Actualmente éstos son el BBVA y CaixaBank.

Todas las entidades bancarias ofrecen acompañamiento personalizado a los ganadores para gestionar de manera responsable y eficiente su nuevo patrimonio tras ganar un premio. Los expertos, como la profesora de economía financiera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Mónica Meller, recomiendan mantener la cabeza fría. La profesora afirma a TVE que "esto es un golpe de suerte puntual, que no son rentas periódicas que va a tener de por vida y que se tiene que gestionar de forma inteligente este aumento repentino del ahorro".

Todas las entidades pueden abrir una cuenta para los clientes premiados. Los bancos no pueden cobrar comisiones por el abono de los premios ni exigir requisitos extra como domiciliar la nómina para recibir premios. Una vez abonado el dinero y los impuestos correspondientes (si el premio excede los 40.000 euros) el ganador es libre de trasladar el dinero al banco que prefiera. Meller explica que se pueden quitar deudas, "comprarse una casa y quitarse el alquiler, puede invertirlo en activos que le den una rentabilidad".

Los bancos ofrecen diversos productos financieros Cuando el dinero ha sido ingresado, lo normal es que las entidades bancarias contacten con los ganadores para ofrecerles distintos productos financieros, similares a aquellos ofrecidos a los clientes de alto patrimonio. Entre los beneficios que se ofrecen se encuentran las cuentas especiales con ventajas como una remuneración alrededor del 1%, límites de crédito elevados, tarjetas de débito y crédito exclusivas o atención preferente, entre otras ventajas personalizables. Estas cuentas suelen ser gratuitas o con comisiones reducidas. Además, es común que las entidades aconsejen contratar depósitos bancarios a plazo, que ofrecen tipos fijos mayores que una cuenta corriente. De esta forma, se permite rentabilizar el dinero con riesgo, aunque sí se penalizan las retiradas anticipadas. Por ejemplo, actualmente diversas entidades ofrecen depósitos cortos con rentabilidades entre el 3% y el 4% del Tipo de Interés Nominal (TIN). Los bancos también pueden recomendar invertir una parte del premio en fondos de inversión con distintos niveles de riesgo gestionados por estos o aportar el capital a planes de jubilación, que ofrecen ventajas fiscales, pero implican menos dinero disponible. Por otro lado, se puede diversificar en activos como acciones, bonos, fondos indexados/ETF, deuda pública o criptomonedas. Los gestores buscan diversificar para equilibrar el riesgo y adecuarlo al perfil de los clientes.