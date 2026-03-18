Acuerdo entre España y Reino Unido para facilitar la colaboración entre sus empresas

Madrid y Londres tienden puentes en materia económica. Así se desprende del acuerdo de cooperación que han sellado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su homóloga británica, Rachel Reeves, este martes en Madrid.

El pacto pretende facilitar los traslados de profesionales y empresas entre ambos países. España se compromete a eliminar los visados para los profesionales británicos para estancias inferiores a 90 días en nuestro territorio.

Por su parte, el Reino Unido acortará el proceso para obtener una licencia de patrocinio por la vía rápida para las empresas españolas en proceso de expansión en las Islas. Esta licencia permite contratar talento cualificado en el extranjero.

Ambos países también han pactado la emisión de certificados que garanticen que un trabajador y su empleador solo paguen cotizaciones a la seguridad social en un país cuando se desplacen temporalmente entre el Reino Unido y España por motivos laborales.