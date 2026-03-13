Cuerpo avanza que el paquete anticrisis incluirá medidas fiscales para limitar la subida del precio de la electricidad
- Descarta por el momento actuar sobre los precios de los alimentos, congelar los alquileres o prohibir los despidos
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este viernes que el paquete anticrisis que el Gobierno prepara para contrarrestar los efectos económicos de la guerra en Irán, y que "espera" aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros, incluirá medidas fiscales para limitar la subida del precio de la electricidad.
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Cuerpo no ha detallado el grueso de las medidas, aunque sí ha adelantado que el decreto ley se basará en cuatro pilares fundamentales: una apuesta por la energía renovable y la electrificación; la limitación del coste eléctrico mediante herramientas fiscales; la minimización de la subida de los carburantes, aunque no ha dicho cómo; y en medidas del escudo social, como la prohibición de los cortes de suministros a los más vulnerables.
Respecto a los carburantes, el conflicto en Oriente Medio está impactando de lleno en sus precios por la subida del petróleo y del gas, a raíz del cierre del estrecho de Ormuz. Esto afecta en gran medida a sectores como el campo, la pesca o el transporte, en los que "se pondrá el acento" y tendrán un lugar destacado en este decreto ley, cuya redacción está "a punto de finalizar", ha dicho el ministro.
"Esperamos que este paquete pueda tener el mayor consenso posible. Y eso pasa, entre otras cosas, porque este diálogo sea efectivo y ellos [los partidos políticos] vean reflejadas parte, por lo menos, de sus propuestas en el resultado final", ha añadido.
Descarta actuar sobre los precios de los alimentos
Eso sí, ha descartado por el momento actuar sobre los precios de los alimentos, como ha reclamado la oposición y la patronal: "Estuvimos hablando ayer con las distribuidoras de comercio minorista y nos señalaban que no hay una afectación a los precios en general, tampoco a la alimentación".
Aunque ha asegurado que "estarán vigilantes", sobre todo teniendo en cuenta que la inflación previsiblemente subirá en marzo (tras confirmarse este viernes que en febrero se mantuvo en el 2,3%).
Tampoco se espera que en este paquete anticrisis se incluyan otras medidas reclamadas por su socio de Gobierno, Sumar, como la congelación de los alquileres, la prohibición de los despidos o topar los precios energéticos. En opinión del ministro, lo importante ahora es aplicar medidas lo más eficaces en la situación actual, pero también "mantener una visión hacia adelante por si la situación sigue deteriorándose".
"Estamos mejor preparados que en 2022"
En cualquier caso, ha matizado que la situación que se está viviendo ahora "no es la misma que en la que estábamos en Ucrania" en el año 2022, ni en lo que respecta a la evolución de los precios de la energía, ni en la preparación de España, donde dice que no hay "ningún riesgo de suministro".
"Hemos hecho los deberes", ha afirmado, reivindicando que actualmente "somos menos dependientes gracias a las renovables" y "tenemos infraestructuras", entre otras, nueve refinerías y siete plantas de regasificación.
El desafío ahora, ha insistido, está en los precios de los carburantes a nivel internacional y en ese sentido trabajarán: "Vamos a limitar el efecto que tiene esa subida de gasoil y gasolina en sus bolsillos". Además, ha recordado que están analizando a diario la fijación de precios en las estaciones de servicio para que "no haya comportamientos anómalos": "Este es el mensaje de tranquilidad que estamos trasladando a los ciudadanos", ha sentenciado.