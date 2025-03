Europa: lo que el Brexit rompió lo han unido Putin... y Trump

En Londres esta semana: "La clase trabajadora ya ha notado el coste de las acciones de Rusia en el aumento de los precios y las facturas. A pesar de ello, una de las grandes lecciones de nuestra historia es que la inestabilidad en Europa llegará siempre a nuestras costas, y que tiranos como Putin solo responden a la fuerza. Rusia es una amenaza en nuestras aguas, nuestro espacio aéreo y nuestras calles. Han lanzado ciberataques contra nuestra sanidad pública y han atacado con armas químicas en Salisbury hace solo siete años". Así introdujo el primer ministro británico, Keir Starmer, del Partido Laborista, el anuncio en el Parlamento este pasado martes de un aumento del gasto público en Defensa en detrimento de otras inversiones.

¿Dónde recortará par compensar? En la ayuda exterior. Ya ha tenido consecuencias, su secretaria de Estado del ramo ha dimitido tres días después del discurso. Starmer también hizo hincapié en que dadas las necesidades de la Defensa hoy en día, el dinero no será sólo para tanques, misiles y balas, sino que requiere de una fuerte inversión en alta tecnología, y pone su esperanza en que este gasto de ahora sea una inversión que acabe beneficiando a las industrias de tecnología y a las universidades.

" Debemos apoyar a Ucrania porque, si no logramos una paz duradera, la inestabilidad económica, las amenazas a nuestra seguridad no harán más que crecer. (...) Un esfuerzo de toda la sociedad que afectará a las vidas, las industrias y los hogares de los británicos. Porque un desafío generacional requiere una respuesta generacional. Ello requerirá algunas elecciones extremadamente difíciles , y en ellas, con lo duras que son, debemos buscar unidad". Con esa retórica, Starmer anunció que su gobierno se propone subir anualmente la inversión de Defensa del actual 2,3% al 3% del PIB en 2029 . También

Hay que preparar a la opinión pública

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no se ha dirigido aún al parlamento ni a la ciudadanía, como ha hecho Starmer, pero no está menos dispuesto a aumentar el gasto en Defensa y, antes, preparar a la opinión pública para ello. Pero cómo hacerlo cuando eres un mandatario impopular, que te has llevado una bofetada la última vez que los franceses fueron a votar, hace ocho meses. Consciente de ello, la semana pasada, Macron organizó una cumbre a puerta cerrada con el primer ministro y una docena de representantes de partidos políticos para convencerlos a ellos y que le ayuden en el esfuerzo.

Según publicó el diario Le Monde, de fuentes que participaron, fue una reunión de cuatro horas, de tono grave, en la que el Jefe del Estado Mayor y el número dos de la Dirección General de Seguridad Exterior "expusieron durante 45 minutos cada uno la evolución de la amenaza rusa y su guerra híbrida en Europa desde hace una década". Para Macron, "Rusia constituye una amenaza existencial para los europeos" y hay que preparar a los franceses para un esfuerzo de guerra sin precedentes desde 1945 [el final de la Segunda Guerra Mundial]. El presidente francés ha propuesto que la Unión Europea reaccione como hizo ante la crisis del Covid19 y se endeude, en su conjunto, para financiar este esfuerzo económico. Francia gasta en defensa el 2% establecido en la OTAN y la voluntad de Macron es subirlo a niveles de la Guerra Fría.