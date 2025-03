La "tensa y atípica" bronca entre Trump y Zelenski, otra muestra de la "escenificación constante" del líder de EE.UU.

El tenso encuentro que han mantenido este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se traduce en una nueva muestra de esa "escenificación constante" a la que tan a menudo recurre Trump para ganar espacio en la agenda.

"La representación mediática de unas negociaciones que deberían estar llevándose a cabo en secreto", ha explicado el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura, Francisco Rodríguez Jiménez, en una entrevista al Canal 24 horas.

Sin embargo, lo de este viernes ha sido inédito en las relaciones que mantienen Washington y Kiev para abordar el fin de la guerra que mantiene Ucrania con Rusia. Una reunión "tensa, bronca y atípica", ha señalado el experto, que rompe con ese principio diplomático que exige mantener estas citas en secreto.

Pero lejos de esa aspiración de discreción que reclaman los manuales de diplomacia, la bronca se ha producido ante las cámaras de decenas de periodistas que retransmitían el encuentro a una audiencia global. Todos han presenciado las acusaciones de Trump a su homólogo ucraniano de jugar "con la Tercera Guerra Mundial" en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Una conversación que ha derivado en una acalorada discusión en la que también ha participado el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien ha acusado a Zelenski de "faltar al respeto" a la Administración Trump.

Con la mirada puesta en el gigante asiático, Trump avanza en un acercamiento hacia Rusia para demostrar que China " no es tan hegemónica " o más bien no cuenta con una relación "tan preponderante" con Moscú, como hasta ahora se había dejado entrever.

Una conversación de la que si sale algún beneficiario esos son Moscú y Pekín, ha advertido. Esa esperanza en el imaginario de Ucrania se deshace cuando EE.UU. se postula como el encargado de resolver un conflicto que los ucranianos " pagan con la vida" . "Ucrania tomó una decisión clara en 2022 a resistir y no rendirse. Sentimos que estos valores de mis compatriotas no sirvieron para nada con lo que estamos viendo en Estados Unidos", ha concluido.

Pero la sociedad en Ucrania no hace una lectura tan sosegada tras el encontronazo producido entre ambos líderes mundiales. Para Oleksandr Slyvchuk , del programa de cooperación para España y Latinoamérica del Centro de Diálogo Transatlántico, los ciudadanos ucranianos se encuentran " impactados " ante la postura de Estados Unidos y no ante la respuesta de Zelenski. "Había esperanza en que Washington tendría una postura más potente, pero están dispuestos a comprar la paz con Rusia por el precio de la soberanía ucraniana", ha aseverado Slyvchuk ante los micrófonos de RNE.

El alto el fuego, un proceso que pasa por ceder soberanía

La cuestión que se aborda se enmarca en una negociación sobre un proceso de alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania. Conviene no olvidarlo, advierte José María Peredo, quien explica a RTVE.es que "no se puede hablar en absoluto de una ruptura" de esas conversaciones que ambas administraciones mantienen.

"En 24 horas no se puede solucionar una guerra que empezó en 2022 y que ha causado un gran número de víctimas, que además tiene unos fundamentos muy complejos", agrega al respecto.

Lo más "factible" para que ese alto el fuego sea efectivo, según el profesor Francisco Rodríguez, pasa porque Kiev ceda parte de la soberanía de su territorio que reclama Rusia.

"Ucrania no va a dejar de reconocer la legitimidad de su soberanía, pero no la va a poder hacer patente", señala. Sin embargo, para abordar el asunto, las partes enfrentadas deben afrontar la cuestión sentándose en una mesa de negociación que, por el momento, no existe: "Falta la fase en la que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa auspiciados por Estados Unidos", señala el profesor. Sin embargo, concluye, todavía no estamos por esas.