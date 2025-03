Guerra Ucrania - Rusia, resumen del viernes 28 de febrero | Rusia se jacta de la "bofetada" de Trump a Zelenski: "El régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial"

Zelenski: "Gracias presidente, al Congreso y al pueblo estadounidense"

Poco después de su marcha de la Casa Blanca, Zelenski ha publicado un mensaje agradeciendo a Estados Unidos "su apoyo". "Gracias presidente, al Congreso y al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo", ha escrito en X.

“Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.“