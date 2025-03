Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Trump asegura que la adhesión de Ucrania a la OTAN "no va a suceder"

Rusia ve en las conversaciones con EEUU en Turquía el inicio de una serie para construir confianza

Rusia espera que las conversaciones de este jueves entre diplomáticos rusos y estadounidenses en Estambul sean las primeras de una serie de reuniones que acercarán a los dos países a la solución de los problemas en su relación, según ha dicho la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova.

Zakharova, en una conferencia de prensa con periodistas, dijo que el propósito de las conversaciones en Turquía era eliminar los "irritantes" (sic) en las relaciones.

“¿ #Zakharova: Today #RussiaUS talks at an expert level take place in Istanbul to find ways to resolve many 'irritants'



We expect it to be the 1st in a series of expert consultations that will bring us closer to overcoming differences & strengthening confidence-building measures pic.twitter.com/ioHAtBlFvI“