Refugiados ucranianos en Europa: tres años y una vida en el limbo

Tres años después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, millones de refugiados ucranianos en toda Europa viven en un estado de incertidumbre. A medida que el apoyo internacional se debilita y aumenta el coste de la vida, muchos se enfrentan a retos cada vez mayores —desde trabas burocráticas hasta la disminución de las prestaciones sociales— que obligan a algunos a tomar una decisión imposible: quedarse y seguir esforzándose en tierras extranjeras o regresar a una patria ocupada por Rusia.

"Se habla mucho de que la guerra puede terminar pronto. Todos lo deseamos, por supuesto. Pero la guerra continúa y mi mayor temor es que el apoyo que todos sentimos al principio, y que todavía sentimos, disminuya", dice Nataliia K., que huyó de Kiev a Chequia hace tres años, en declaraciones a los reporteros de la cadena checa CT para A European Perspective. La preocupación de Nataliia refleja un reto cada vez mayor para los ucranianos que intentan rehacer sus vidas en distintos países de Europa.

En junio de 2024, el Consejo de la Unión Europea prorrogó el mecanismo de protección temporal para los refugiados ucranianos —inicialmente activado el 4 de marzo de 2022— hasta marzo de 2026. Este sistema garantiza a los beneficiarios el derecho de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda, asistencia médica, ayudas sociales y educación para los menores.

Sin embargo, tres años después del comienzo del conflicto, el sistema de apoyo establecido para los refugiados ucranianos muestra signos de debilitamiento en toda Europa. Y eso ha dejado a los muchos ucranianos que han huido del conflicto en una posición incómoda

Mientras tanto, el 1 de enero de 2025, Estonia ha endurecido la normativa para los ucranianos que buscan asistencia sanitaria en el país, informa la radiotelevisión pública ERR . "Hemos observado cómo la vulnerabilidad ha ido en aumento en los últimos tres años", afirma Madeleine Lyons, señalando en particular que muchos refugiados ancianos se enfrentan a niveles de deuda cada vez mayores. Según el informe, la mitad de los refugiados que regresaron a Ucrania están endeudados , y alrededor del 12% no pueden devolver lo que deben. El informe también subraya que el hecho de que los refugiados decidan regresar a Ucrania en busca de asistencia sanitaria es una señal preocupante.

"Hemos visto cómo los gobiernos aplican la directiva de protección temporal de forma más restringida , lo que conduce a nuevos niveles de vulnerabilidad ", explica a la agencia AFP Madeleine Lyons, una de las autoras del informe. Por ejemplo, en diciembre, el Parlamento suizo decidió limitar el estatuto de protección de los refugiados ucranianos a los procedentes de zonas ocupadas por tropas rusas o bombardeadas regularmente. Estas medidas no han entrado en vigor todavía porque el Gobierno suizo está estudiando cómo implementarlas.

El 14 de febrero, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) reveló en un informe que la disminución de la ayuda internacional , a medida que sigue aumentando el coste de la vida, está llevando a muchos refugiados a "graves dificultades" . Esto, según la organización, empuja a muchos refugiados a regresar a casa "no por elección, sino por necesidad".

Aproximadamente la mitad de los ucranianos que han abandonado el país viven ahora en Polonia, Alemania y la República Checa , el país que más refugiados ucranianos ha acogido per cápita, con 35,7 por cada 1.000 habitantes, seguido de Polonia (27,1) y Estonia (25,8).

Sin embargo, los datos sugieren que muchos ucranianos trabajan por debajo de sus cualificaciones . En Letonia, LSM se reunió con Anna, madre de dos hijos que lucha contra la barrera del idioma para trabajar en su especialidad. "En Ucrania trabajaba en una fábrica aeronáutica como especialista en control, pero por supuesto aquí no puedo trabajar en mi especialidad a menos que conozca el idioma", dijo: "Ahora puedo trabajar como limpiadora o conserje".

"Desde 2022 no podemos planificar nada"

Todo esto ha dejado a los ucranianos desplazados ante un futuro incierto. A medida que los meses se alargan hasta convertirse en años, el regreso a casa parece cada vez más inalcanzable. Muchos se encuentran divididos entre empezar una nueva vida en el extranjero y el anhelo de regresar a un país que sigue en guerra. "Entre nosotros, los ucranianos, decimos: 'Desde 2022, no podemos planificar nada'. Ya ni siquiera lo intentamos. Todos hicimos planes a principios de 2022 y ya sabemos cómo acabaron", cuenta Nataliia K. a los periodistas de CT en Praga.

05.01 min Entrevista a Nataliia K., refugiada ucraniana en República Checa: "No podemos hacer planes"

Según Matthew Saltmarsh, de ACNUR, las encuestas demuestran sistemáticamente que la mayoría de los refugiados tienen intención de volver a casa: "Sin embargo, cuando se les pregunta si tienen intención de volver pronto, las cifras descienden significativamente", explica.

En Estonia, los reporteros de ERR se lo preguntaron a Polina, una de los 34.000 refugiados instalados en el país: "No sé cómo responder a la pregunta de si quiero volver, porque allí no me queda nada: tendría que empezar de cero".

Refugiados ucranianos protestan con pancartas ante la Embajada de Rusia en Rumanía, en octubre de 2023 Daniel MIHAILESCU / AFP

Pavlo, de 14 años, que lleva tres en Suiza, se siente igual de dividido: "En Ucrania me esperan mis amigos, mis abuelos y mi padre. Pero estoy empezando una nueva vida aquí", dijo a los reporteros de RTS. A 2.000 kilómetros al norte, Anna M., de Mariúpol, cría a su hija pequeña en Suecia. Explica a los periodistas de la Radio Sweden que sus próximos pasos dependerán de las noticias que tenga de su marido, capturado en el frente.

06.10 min Entrevista a Anna Mironova, refugiada ucraniana en Suecia: "Estoy empezando una nueva vida"

Mientras tanto, tres años después de huir de Odesa con sus gatos, su portátil y su cámara, Anastasia V. sigue luchando en Bruselas por imaginar su futuro: "Por mucho que intente aferrarme a algo que se parezca a mi antigua vida, nunca será posible. En el futuro, tal vez sea un miembro activo de la sociedad de aquí, mientras visito a menudo mi casa. O encontraré un trabajo en el que pueda contribuir a restaurar mi país. Ya veremos. Por ahora, estudio el idioma y busco trabajo. Eso es todo". “Creo que eso es lo principal de los refugiados: tenemos objetivos a corto plazo", añade.

05.32 min Entrevista a Anastasia V., refugiada ucraniana en Bélgica: "Tenemos objetivos a corto plazo"