El "fenómeno Zelenski" tres años después de la invasión rusa: entre el mito y la realidad

En tiempos de guerra, el heroísmo se convierte en una característica propia de un líder, una imagen de "gran hombre" que ha sido adjudicada al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sin embargo, tres años después del inicio de la invasión rusa, su figura imperturbable se muestra repleta de aristas.

Antes del conflicto, Zelenski era considerado un ejemplo de un liderazgo populista; un comediante de televisión y outsider político que sacó beneficio de su fama para obtener influencia electoral. Carecía de credenciales solventes en política e incluso evitaba las entrevistas serias y los debates.

"Estoy convencido de que ni siquiera soñaba con alcanzar la presidencia", asegura el periodista ucraniano y autor del libro Zelenski: una biografía, Serhii Rudenko. "Para él y su entorno era un juego, una continuación del mundo del espectáculo y de su serie Servidor del pueblo [programa satírico protagonizado por Zelenski, quien encarnaba a un profesor que se convertía en presidente]".

Su ascenso fue producto de la desesperación que sentían la mayoría de los ucranianos ante su corrupta élite. No lo consideraban parte de la política clientelar y su falta de experiencia y su encanto personal se interpretaron como una ventaja. Pero cuando la luna de miel terminó y las reformas no avanzaron, su Gobierno comenzó a ser cuestionado.

"Tras tratarlo como un mesías, muchos de los que votaron por él se sintieron defraudados al descubrir que era un hombre sencillo", revela el politólogo y profesor en la Escuela de Economía de Kiev, Ivan Gomza. "Durante la paz, fue un presidente mediocre, y solo demostró ser mucho más resistente y eficiente durante la guerra", incide.

El reclamo posterior como ídolo de masas fue el resultado de la incertidumbre provocada por el conflicto. Su firmeza al permanecer en Kiev durante el asedio ruso le hizo recuperar la popularidad que había perdido en los años anteriores, convirtiéndolo en una figura que despertaba admiración y referencia.

"No hay duda de que jugó un papel fundamental como comunicador de la causa ucraniana en las primeras etapas de la guerra", confirma el profesor de Ciencias Políticas experto en política ucraniana de la Universidad de Virginia Occidental, Erik Herron. "Sus alocuciones diarias lograron suscitar apoyo internacional, no solo entre los Gobiernos aliados, también [y de ahí la idealización] entre el público general", declara.

Así, Zelenski dejó de ser un desconocido más allá de su país para renacer como el "héroe del pueblo".

El héroe del pueblo

"Durante la primera mitad de su mandato, Zelenski trató de entender cómo funcionaba el Estado, desde delegar poderes hasta tomar decisiones", afirma Rudenko. "Nada de esto lo hizo muy bien; no ocurrió un milagro. Si no hubiera sido por la guerra, todos se habrían olvidado de él hace mucho tiempo", subraya.

En septiembre de 2020, escándalos de corrupción, como los "Papeles de Pandora", salpicaron a su administración, provocando que su aprobación disminuyera del 73,2% al 31,8%. Como recuerdaba Rudenko en una columna para el Deutsche Welle en octubre de 2021: "Es sorprendente cómo, en dos años y medio, el cargo más alto del país logró convertir al joven, enérgico e ingenioso Zelenski en una patética copia de un autócrata".

El presidente encontró su redención con la invasión rusa en febrero de 2022. De la noche a la mañana, reconstruyó su autoridad y unió a la nación. Su oratoria actuó como una herramienta más del conflicto, tanto o más que los tanques o los misiles proporcionados por sus aliados.

Ante Occidente, Zelenski adoptó un tono homérico. Empleaba hábilmente referencias a los símbolos arraigados en el imaginario heroico de las naciones europeas y Estados Unidos. En una alocución en 2022 ante la Cámara de los Comunes británica, citó a Shakespeare: "La cuestión para nosotros [los ucranianos] es ser o no ser"; y se hizo eco de las palabras de Churchill: "No nos rendiremos, no perderemos. Lucharemos en tierra, en el mar y en el aire".

La esencia de su liderazgo se encontraba en su capacidad para apelar a esa identidad occidental de defensa de los valores liberales y democráticos frente a la barbarie. Un estatus que lo elevó a la posición de árbitro moral, capaz de desafiar a los poderosos o incluso reprenderlos ante su incapacidad para actuar o proporcionar ayuda.

"Fue él quien asumió el papel de persona que ocupa una posición moral superior y, poco a poco, Occidente empezó a tratarlo como tal", establece Gomza. "Es cierto que al principio del conflicto no tenía influencia, pero fue construyendo su autoridad progresivamente e hizo de su imagen un símbolo que contaba con el apoyo del público en general, creando así el 'fenómeno Zelenski''", detalla.