Trump considera que Zelenski y Putin "deben sentarse juntos" para negociar el final de la guerra en Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha referido este viernes a las posibles negociaciones de paz en Ucrania. Desde la Casa Blanca, ha explicado que sus homólogos rusos y ucranianos "deberían sentarse juntos" para pactar el fin del conflicto. Además, el estadounidense ha dado marcha atrás y ha dicho que Rusia invadió Ucrania.

Trump había dicho el martes que Ucrania "nunca debería haber empezado" la guerra hace tres años, lo que provocó una oleada de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Presionado sobre el tema en una entrevista con Fox News Radio el viernes, el mandatario ha dicho que Rusia había invadido Ucrania por orden del presidente ruso, Vladímir Putin: "Rusia atacó, pero no deberían haberle dejado atacar", añadiendo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, deberían haber tomado medidas para evitar la invasión.

Horas después, desde el despacho Oval, un periodista ha preguntado a Trump si consideraba a Putin un "dictador". El estadounidense ha evitado esta catalogación que sí ha utilizado para referirse a Zelenski.

Trump: Zelenski en las negociaciones no es "tan importante"

Sin embargo, en una entrevista previa en la televisión Fox, el líder estadounidense ha afirmado que la presencia de Zelenski en una mesa de diálogo no era "tan importante" porque "hace muy difícil cerrar acuerdo". En su opinión, el líder ucraniano ha estado presente "durante tres años" en el cargo sin que haya habido resultados. "Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Ya estoy harto", ha subrayado.

Trump ha enumerado, también, las razones por las que reclama que se termine la guerra: "Queremos detener la muerte de millones de personas. Si vieran las imágenes del campo de batalla por satélite, nunca se ha visto algo así. Están muriendo miles de soldados cada semana".