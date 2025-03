Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 22 de febrero de 2025 | Trump dice que EE.UU. está "bastante cerca" de un acuerdo sobre minerales con Kiev

10:45

Análisis | Presidencia Trump: Vladímir Putin habita en el Despacho Oval, por Anna Bosch. Lo dijo en inglés, pero sonó a ruso: "Zelenski [el presidente de Ucrania] se queja de que no lo hemos invitado a las conversaciones de paz. ¡Ha tenido tres años! No haber empezado". "No haber empezado", le dice el presidente de los Estados Unidos al presidente ucraniano sobre los tres años de guerra. No contento con echar la culpa de la invasión -palabra que no pronuncia- al invadido, Trump critica a Zelenski por no haber convocado elecciones en un país en guerra.