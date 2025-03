Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 21 de febrero de 2025 | Trump señala que la presencia de Zelenski en la mesa de negociación no es "tan importante": "Hace muy difícil cerrar acuerdos"

Zelenski dice que su encuentro con Kellogg le "devuelve la esperanza"

El presidente ucraniano ha informado de su encuentro con el enviado de Estados Unidos en su habitual mensaje en redes sociales. Zelenski ha asegurado que Ucrania está lista para trabajar rápidamente para producir un acuerdo sólido sobre inversiones y seguridad con Estados Unidos

“A day of intense international work. My meeting with General Kellogg was one that restores hope, and we need strong agreements with the U.S.—agreements that will truly work. I have instructed my team to work quickly and very sensibly.



Economy and security must always go hand in… pic.twitter.com/N5k2bu13qk“