Robles critica el "contorsionismo delirante" de Trump con la guerra de Ucrania: "Ha querido reescribir la historia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado el "contorsionismo delirante" del presidente de EE.UU., Donald Trump, al acusar a la propia Ucrania y a su presidente, Volodimir Zelenski, de iniciar la guerra con Rusia.

"Estamos todos estremecidos por el discurso de Trump en relación a Ucrania, sabe perfectamente lo que ocurrió, que el único responsable es Putin, cómo la población civil ha sido víctima de matanzas", ha declarado Robles en Las mañanas de RNE. "Resulta incomprensible. Desde el comienzo de la guerra, la UE y la OTAN ha mostrado una imagen de unidad, en defensa de la paz y los valores. Sorprendentemente ahora, en un contorsionismo delirante, ha querido reescribir historia", ha añadido.

"Que Putin entre en un país soberano, libre, y condene a la población civil a una masacre, yo la he vivido de cerca, y que en este momento venga Trump a decir que la culpa es de Ucrania, de Zelenski, es un ataque muy fuerte no solo a Ucrania o a Zelenski sino a los valores de las sociedades democráticas y libres, y particularmente, hablamos de España y Europa", ha comentado la ministra en otro momento de la entrevista en RNE.

Robles ha destacado que "es importante que Europa continúe unida y en la defensa de la paz, de los valores democráticos". "Hoy es Ucrania, pero el clima de miedo en que viven Letonia, Estonia, los países bálticos, Polonia, República Checa, Rumania, hay un ambiente de terror, no le cuento Moldavia, que saben cómo se las gasta Putin".

Reprocha a Abascal su "entreguismo" con Trump

La ministra ha reprochado el "entreguismo absoluto" del líder de Vox, Santiago Abascal, a los "delirios" de Trump. Abascal participó este jueves en un cónclave de la extrema derecha mundial en EE.UU. para celebrar el primer mes del republicano en el cargo.

"Todos sabemos lo que es Vox y lo que implica. Me produce sorpresa cuando no indignación por lo que pasa con Trump y sus adláteres, como Abascal". Robles ha recordado que hace poco "Vox me decía en el Congreso que España no apoyaba suficientemente a Ucrania. Y ahora, ver el entreguismo absoluto de Abascal a los delirios de Trump... Es bueno que los españoles tomen nota de lo que en este momento significan Abascal y Vox".