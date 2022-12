"Sería la persona más feliz del mundo si el libro que tienes en las manos nunca se hubiera publicado". Con esta frase comienza el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su obra 'Un mensaje desde Ucrania', el único libro publicado sobre su vida autorizado oficialmente por el mandatario que llega a España este jueves. Una introducción que él mismo describe como "abrupta, intensa y disonante".

El presidente ha escogido 16 discursos de los casi 1.000 que ha pronunciado desde que asumió el cargo en los que ofrece su visión de la guerra en Ucrania. Entre el primer discurso del libro, del 20 de mayo de 2019, y el último, del 24 de agosto de 2022, han pasado tres años y tres meses que ahora ven la invasión de Rusia.

Una recopilación que muestra la evolución de la guerra a través de las palabras de Zelenski. "No somos los que empezamos esta guerra, pero somos quienes debemos terminarla y estamos preparados para dialogar con ese objetivo. ¿Qué será lo que traiga el fin de la guerra? Antes decíamos: 'la paz'. Ahora decimos: 'la victoria'" Estas palabras están extraídas del primer discurso y del último que aparecen en este libro (...) Las palabras anteriores describen sucintamente cómo he cambiado, cómo lo han hecho mi equipo y mi pueblo. No queríamos la guerra. Hicimos todo lo posible para evitarla".

Ocho años después de la anexión rusa de Crimea y el inicio de la guerra en el este de Ucrania, el presidente ruso ordenó la invasión del país vecino. Las tropas rusas atacaron su capital, Kiev, y otras ciudades y ahora se centran en la región del Donbás. Después de siete meses de guerra, Putin proclamó oficialmente la anexión de cuatro regiones ocupadas en Ucrania y ahora, cuando el invierno se acerca, el conflicto continúa enquistado.

"La guerra no solo tiene lugar en Ucrania" La invasión rusa de Ucrania, ordenada hace más de nueve meses por Vladímir Putin, ha supuesto un cambio de era y un punto de inflexión de la misma magnitud que la caída del Muro de Berlín o la Segunda Guerra Mundial. Antes de que Putin ordenara una "operación militar especial" en Ucrania, Zelenski ya advirtió en reiteradas ocasiones a Europa y al resto del mundo de que el conflicto que se libraba en el este de Ucrania ya no era "la guerra de otros". "Sería fatal pensar que la situación de nuestro país no les afecta y no les afectará jamás", afirmó el presidente ucraniano en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019. "La gente dice hoy en día que, si hay una tercera guerra mundial, será la última. Espero que esta declaración sea un reconocimiento de los peligros a los que se enfrenta el planeta, no una predicción del futuro", añadió. La guerra de Putin y el nuevo orden mundial: un seísmo similar al del fin de la IIGM y la caída del Muro de Berlín ANNA BOSCH Pero no fue la única ocasión en la que avisó del peligro del conflicto en su país. Incluso unos días antes de la invasión rusa, el 19 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski aseguró que "la anexión de Crimea y la guerra del Donbás afectan a todos los habitantes del planeta". "La guerra no solo tiene lugar en Ucrania, sino en Europa", subrayó. En ese discurso, el presidente ucraniano afirmó que "toda ayuda es bienvenida", aunque recalcó que la ayuda recibida por Ucrania no serían "contribuciones caritativas", sino "la contribución a la seguridad de Europa y del mundo". "Un mundo del que Ucrania ha sido su escudo seguro y leal durante ocho años", indicó. Un día después del inicio de la guerra en Ucrania, Zelenski ofreció un discurso dirigido a los pueblos de Europa en el que pidió "más protección para Ucrania". "Cuando caen bombas en Kiev, caen en Europa. Cuando los misiles matan a ucranianos, matan a europeos", señaló.

"¿Ha olvidado el mundo los errores del siglo XX?" En uno de los discursos seleccionados por el presidente ucraniano, días antes de la invasión rusa, Zelenski aseguró que "en Europa y en el mundo la arquitectura de la seguridad está casi en ruinas" y señaló la necesidad de "construir un sistema nuevo". "No es la primera vez que la humanidad se encuentra en la misma situación y ya pagó un precio altísimo: dos guerras mundiales (...) En vista de las lecciones que nos dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Dios no quiera que vivamos una tercera", afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich. "¿Ha olvidado el mundo los errores del siglo XX?", se preguntó Zelenski. "¿Qué ha pasado para que, en el siglo XXI, Europa vuelva a estar en guerra y la gente muera? ¿Cómo puede ser que este conflicto esté durando más que la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo hemos llegado a la crisis de seguridad más importante desde la Guerra Fría?", añadió. 01.12 min 24 horas fin de semana - Zelenski: "Hace 80 años Ucrania salvó a los judíos, ahora Israel tiene que elegir" - Escuchar ahora En su discurso en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos en septiembre de 2021, el presidente recordó que "las ciudades del este de Ucrania que fueron liberadas de los nazis hace 80 años", ahora tienen "dos ocupaciones que conmemorar". "Los hijos y los nietos cuentan a sus abuelos historias de la guerra y no al revés. Ucrania se encuentra en estado de guerra", afirmó. Una vez iniciada la invasión, Zelenski también recordó las lecciones olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. "Una vez dijimos: 'Nunca más'. Pero aquí estamos otra vez, en 2022, más de 75 años después de que finalizara esa contienda", aseguró.