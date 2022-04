Zelenski ha dicho que este viernes los corredores humanitarios funcionaron en tres regiones: Donetsk, Lugansk y Zaporiyia, y que 6.266 personas fueron rescatadas. En particular, 3.071 personas de Mariúpol.

El presidente ucraniano ha informado de que tratan de acordar por separado la retirada de los heridos y muertos de la ciudad, y que hablan con Turquía como mediador.

El equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) enviado este viernes a Mariúpol para facilitar la evacuación de civiles no pudo alcanzar la sitiada localidad y tuvo que regresar a su punto de partida en Zaporiya, por lo que intentará este sábado de nuevo la operación.

La organización ha indicado en un comunicado que las condiciones "hicieron imposible proseguir" al equipo, formado por tres vehículos y nueve miembros del personal de la CRIC, cuya misión era la de escoltar autobuses con personas evacuadas a través de un corredor humanitario.

Zelenski había pedido horas antes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que interceda con Moscú para lograr un alto el fuego en Mariúpol "lo suficientemente largo" como para lograr una evacuación de la ciudad y las operaciones humanitarias pertinentes.

Zelenski indicó en Twitter que "la iniciativa francesa sobre corredores humanitarios en Mariupol debe ser implementada".

“Continued talks with ���� President @EmmanuelMacron. Told about countering Russian aggression. Discussed the negotiation process - the course and prospects, the importance of security guarantees. The initiative of ���� on humanitarian corridors from Mariupol must be implemented!“