Decenas de coches con las ventanillas rotas se arremolinan en un centro comercial de Zaporiyia. Todos tienen huellas de disparos y los pocos cristales que no se desintegraron permanecen unidos con cinta americana. De su interior emergen los rostros de personas de avanzada edad, mujeres y niños, enrojecidos por las gélidas temperaturas del día y congestionados por la constante amenaza de las balas que desde hace un mes se interponen en sus vidas.





La travesía ha sido dura y excesivamente lenta, casi seis horas para recorrer apenas 200 km, y la fatiga se mezcla con el halo de esperanza que les da ver, al fin, un cielo que no les arroja fuego y muerte, un cielo nítido y sin humos. Al fin, a salvo.

La difícil tarea de escapar

Los que llegan hasta aquí se sienten afortunados. Salir de la ciudad es difícil. “Rusia no está respetando los corredores humanitarios tal y como prometió”, asegura Oryna, una joven de 18 años que ha venido con su abuela. Zaporiyia se ha convertido en la primera parada para los que salen por los corredores humanitarios de Mariúpol. Kiev y Moscú han tardado en acordar esos corredores humanitarios y una vez establecidos siguen sin ser seguros. “Somos civiles, lo llevamos escrito en todos los coches, seguimos a los autobuses y aun así nos disparan”, añade. “Fuimos tiroteados y escuchamos múltiples explosiones muy cerca de la carretera, vimos como las tropas nos disparaban", insiste.

El interior de un coche que ha llegado a Zaporiyia desde Mariúpol a través de uno de los corredores humanitarios que se han habilitado estos últimos días. Pablo Tosco





Ellas lo intentaron varias veces. Rusia habla ya de evacuaciones masivas, pero la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, ha acusado a las tropas de Vladímir Putin de volver a impedir la entrega de ayuda humanitaria para quienes permanecen en esta localidad de la orilla norte del mar de Azov.



La abuela está abatida. No puede disimular el dolor y no deja de llorar por todo lo que ha dejado atrás. La nieta se muestra fuerte y no puede venirse abajo para servirle de sustento. Su familia llevaba semanas escondida en un sótano, incomunicada, sin luz, y con escasez de agua y comida. "No era gran cosa, pero nos sentíamos seguras”, señala Oryna. Pero el pasado día 16 de marzo el edificio entero fue bombardeado y destruido, y tardaron horas en ser rescatadas. "Hemos tomado la decisión de huir porque nuestra casa y muchas otras de nuestra calle han sido destruidas", cuenta intentando reconstruir lo ocurrido.