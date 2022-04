Despertarse, desayunar, cuidar de sus hijos o padres, trabajar, ir a misa, tocar el contrabajo, salir con amigos, viajar, ver una serie en el sofá. El día a día de Karina, Andréi, Valeri y Valentina era como el de cualquier persona hasta el pasado 24 de febrero. Entonces, Rusia comenzó su ofensiva en Ucrania y la vida de ellos cuatro, como la de millones de personas en los dos países, cambió para siempre.

Hoy dedican gran parte de su vida cotidiana a pensar. A pensar en el futuro, en los que se han quedado en un país en guerra o en qué hacer si el conflicto les alcanza. RTVE.es recoge los testimonios de cuatro personas, dos de ellas refugiadas ucranianas que abandonaron el país, una que sigue en el país y otra que vive en Rusia, para conocer el impacto del conflicto en sus vidas un mes después de que comenzaran a caer las primeras bombas.

Karina: "Iba con mis amigos a descubrir rincones desconocidos de Kiev"

"¿Cómo era un día normal en Kiev? Te voy a contestar en presente porque no estoy preparada para hablar de ello en pasado aún". Karina, de 26 años, es una de las más de tres millones de personas que han abandonado Ucrania desde el inicio de la guerra hace un mes, un conflicto que ha trastocado vidas "totalmente normales", como la suya, afirma.

"Me levanto a las 06:30, hago algo de deporte, hago mi rutina de belleza, me maquillo y voy a la oficina", relata, en presente, su día a día en la capital ucraniana. Karina venía originalmente de Poltava, una región situada entre Kiev y Járkov, dos objetivos estratégicos del ataque ruso. Llegó a la principal ciudad del país a estudiar Ciencias Políticas en 2016, y hace poco había empezado a trabajar en una escuela internacional de idiomas.

Los martes y jueves tiene clases de inglés. "Y el resto del tiempo libre quedo con mis amigos, nos dedicamos a descubrir rincones de esa ciudad tan bonita que es Kiev. A mí además me encanta el teatro, voy mucho", cuenta. Ahora, todo ha cambiado.

Cuando empezó la guerra, pensó: "Será una broma, serán fake news, algo así es imposible en el siglo XXI". Se dio cuenta de que era real cuando vio un tanque pasando por su calle y escuchó las primeras explosiones. "Al principio me fui al apartamento de una amiga. Yo pensaba quedarme en Kiev, pero mi familia me convenció de que saliera del país".

Tras un viaje en tren durante 11 horas -en las que fue todo el tiempo de pie- a Leópolis, dos días allí, otro tren de 24 horas a la frontera polaca –"una experiencia que no se puede describir con palabras", afirma- y otro tren de más de cinco, llegó a Cracovia. Allí vive temporalmente, alojada en casa de un español que ofreció su casa en Facebook a los refugiados ucranianos, y su rutina ha dado un giro por completo.

"Aquí ya no madrugo tanto", dice, entre risas. "Me levanto a las 10, sigo haciendo mi rutina de belleza y luego empiezo a trabajar, pero ahora desde casa y por internet". Además, enseña ruso y ucraniano en una plataforma en línea. Cuando acaba, va al centro de la ciudad y come algo con su nuevo grupo de amigos, en el que hay refugiados ucranianos, polacos, y también varios españoles.

“Luego llamo a mi familia para comprobar si están bien. Siento mucho dolor por ellos“

"Luego llamo a mi familia para comprobar si están bien. Siento mucho dolor por ellos", sigue. Poco después del inicio de la guerra, decidieron dejar la ciudad en la que vivían en Poltava y se mudaron a un pequeño pueblo, donde de momento la guerra no ha causado grandes estragos. Tienen comida y teléfono con el que poder hablar a diario con ella, "y están todo lo seguros que pueden estar", por lo que decidieron no dejar su país.

El resto de las horas las dedica a pensar sobre qué pasará con ella en los próximos meses. "Me gusta Cracovia, es una ciudad tranquila y bonita, pero hay muchos ucranianos buscando casa, trabajo… tengo también otras opciones en Georgia, pero mi sueño es volver a Kiev, ver a mi familia". Aunque los expertos ucranianos creen que la guerra acabará pronto, en algo más de un mes, asegura, ella no está tan convencida. "Tengo un máster en políticas y no tengo ni idea", bromea. "Pero ojalá tengan razón".