Con el objetivo de reprimir aún más la disidencia y ocultar la información que no sigue la línea del Gobierno, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha hecho movimientos para reforzar su control sobre lo que se difunde sobre la guerra en Ucrania. Rusia ha prohibido redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram y ha aprobado una ley por la que aquellos que ofrezcan información que Moscú pueda considerar como “información falsa” pueden ser castigados con hasta 15 años de prisión.

Esta norma rusa hace que los rusos reciban diferentes versiones del conflicto y se les ofrezcan en medios y en redes sociales dos realidades, pero los ciudadanos han buscado diferentes vías para evitar esas restricciones, como el uso de VPN. “Aquí usamos VPN para estar en contacto con el mundo”, señala Andrés, un ciudadano ruso con familia en Ucrania.

Nikita G. (nombre ficticio), un joven ruso que vive en Moscú, afirma a RTVE.es que “algunos rusos saben que hay una guerra, pero hay personas a las que les han lavado el cerebro con la propaganda y que niegan que haya una guerra”. “Te dicen lo mismo que Putin o cualquiera del Gobierno”, añade.

La profesora e investigadora de Comunicación Digital de la Universidad de Nebrija explica que “este tipo de conexión establece un túnel encriptado desde el móvil hasta el servidor externo remoto de tal manera que hace parecer que el usuario está en un sitio distinto del que realmente está ”. “Los regímenes autoritarios que controlan el tráfico de internet son capaces de detectar cuándo alguien está utilizando una VPN, de ahí que en algunos países muchas conexiones VPN no funcionen. Sin embargo, no pueden detectar lo que alguien está haciendo con ella y tampoco parece que aunque las restrinjan, puedan acabar con ellas”, añade Pérez Escoda.

Pese a la censura del Kremlin, Marina Ovsiannikova, una empleada del Canal 1 de la televisión pública rusa, interrumpió este lunes uno de los informativos con una pancarta en la que se leía: "No a la guerra. Detengamos la guerra. No os creaís la propaganda. Os están mintiendo. Rusos contra la guerra". La periodista tendrá que pagar una multa de 254 euros.

Andrés asegura que no ve la televisión rusa porque “dicen cosas que no quiero entender ni oir”. “Ellos lo llaman operación especial, porque está prohibido llamarlo guerra. Hablan de una operación para liberar a Ucrania del fascismo y también dicen que la OTAN es algo peligroso para nuestro país ”, indica.

Por su parte, Nikita G. indica que “como ruso diría que los medios internacionales están informando sobre Ucrania con prejuicios hacia los rusos, pero como una persona con una educación europea y que ha viajado mucho, puedo decir que Putin no representa a todos los rusos” . “Esta guerra no es nuestra elección”, asegura.

División en Rusia ante la “operación especial”

Una encuesta realizada entre el 28 de febrero y el 1 de marzo por un grupo de organizaciones de investigación independientes muestra que el apoyo a Putin sobre la operación militar en territorio ucraniano es relativamente modesto, según ha recogido el diario ‘The Washington Post’. Alrededor del 46% de los encuestados apoyan firmemente la acción del presidente ruso y un 13% la apoyan un poco, mientras el 23% se opone a la operación y el 13% se negó a responder. Además un 6% de los preguntados se mostraba indeciso.

Nikita Ivanov asegura que “la mayoría de la gente apoya al Gobierno de Rusia porque son rusos”. “Es normal y tienes que esperar lo mejor para tu país”, indica Ivanov, quien detalla que “hay más gente joven contraria a lo que está haciendo Rusia, pero entre las personas mayores de 40 o 50 años, el 90% apoya a Rusia porque son patriotas”.

Por su parte, Elena señala que “no conozco a nadie que apoye lo que pasa”. “Todos mis amigos, toda mi familia, todo Moscú, todo San Petesburgo, no apoya lo que pasa”, afirma Elena, aunque añade que “hay algunas personas que no están en contra, pero me parece que no saben realmente lo que pasa”.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, cerca de 15.000 personas han sido detenidas en Rusia por mostrarse contrarias a las acciones del Gobierno ruso, según el grupo de derechos civiles OVD-Info. En este sentido el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia asegura que “la opinión pública rusa no está plenamente detrás del régimen porque hay manifestaciones en las calles de muchas ciudades rusas”. “Esto significa que sí reciben un mínimo de información objetiva sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Todo el mundo no se cree el relato lleno de falacias de Putin”, asevera.