Las plataformas de Meta permitirán a los usuarios de algunos países que llamen a la violencia contra soldados rusos a través de Facebook e Instagram en el contexto de la guerra en Ucrania, según unos correos internos a los que ha tenido acceso Reuters este jueves. Esto supone un cambio temporal dentro su política de mensajes de odio.

Así, la red social no bloqueará temporalmente que se publiquen mensajes que pidan la muerte de Vladímir Putin o el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, según los correos internos mencionados enviados a sus moderadores de contenido.

Este tipo de mensajes, por tanto, no serán bloqueados en países como Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, y Ucrania, según el correo electrónico.

"Como resultado de la guerra rusa en Ucrania hemos permitido temporalmente expresiones políticas que normalmente violarían nuestra política de lenguaje violento, permitiendo expresiones como 'muerte a los invasores rusos'. Todavía no permitiremos llamamientos violentos contra ciudadanos rusos", ha expresado un portavoz de Meta en un comunicado.

Los correos también revelan que Meta permitiría apoyar al batallón derechista de Azov, que normalmente está prohibido, en un cambio confirmado por The Intercept. El portavoz de Meta, Joe Osborne, ya ha explicado anteriormente que la compañía "por el momento, estaba haciendo una excepción para apoyar al Batallón Azov estrictamente en el contexto de la defensa de Ucrania", así como en su papel como parte de la Guardia Nacional de Ucrania.

El Kremlin bloquea Instagram por llamamientos a la violencia

En esta línea, Rusia ha bloqueado Instagram en el país a petición de la Fiscalía General debido a la negativa de la red social de eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares.

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, ha anunciado este viernes que, de forma temporal por la guerra, permite a los usuarios saltarse sus normas de uso y enviar mensajes que normalmente estarían prohibidos como "muerte al invasor ruso".

Una medida que de momento no incluye a WhatsApp, ya que señala que "es un medio de comunicación y no se utiliza para publicaciones, por lo que el bloqueo no le concierne", según ha indicado una fuente.