Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 24 de febrero de 2025: Trump afirma que Putin estaría dispuesto a aceptar la presencia de tropas europeas en Ucrania

Zelenski, en el tercer aniversario: "Tres años de absoluto heroísmo de los ucranianos"

"Tres años de resistencia. Tres años de gratitud. Tres años de absoluto heroísmo de los ucranianos. Estoy orgulloso de Ucrania. Doy las gracias a todo el que defiende y apoya Ucrania. La memoria de todos aquellos que dieron sus vidas por nuestro estado y pueblo debe ser eterna". Con estas palabras recuerda el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski el tercer aniversario de la invasión rusa que dio inicio a la guerra.

