Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 23 de febrero de 2025: Zelenski se muestra dispuesto a dejar el cargo si Ucrania entra en la OTAN

Los edificios de la UE se iluminan con los colores de Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha compartido una imagen con los edificios administrativos de la UE en Bruselas: "Los colores de la resistencia contra el imperialismo", ha señalado.

"En vísperas de este triste aniversario, adornan nuestro edificio como símbolo de nuestro inquebrantable apoyo al pueblo ucraniano. Nuestros valientes vecinos, socios y futuros miembros de la UE".

“The blue and yellow of Ukraine.



The colours of resistance against imperialism.



On the eve of this grim anniversary, they adorn our building as a symbol of our unflinching support for the Ukrainian people.



Our brave neighbours, partners, and future EU members. pic.twitter.com/U7iElCwao1“