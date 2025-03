Resumen guerra Rusia-Ucrania, 26 de febrero: Zelenski dice que el acuerdo sobre las tierras raras depende de Trump

15:56

Un funcionario de la Casa Blanca ha planteado a Reuters dudas sobre si una invitación al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría sentido dados los comentarios de del líder ucraniano, que ha afirmado que un acuerdo sobre minerales no está completo.

"Si el líder ucraniano dice que el acuerdo no está finalizado, no veo por qué una invitación tendría sentido", ha dicho la fuente mencionada por Reuters. "Hay una expectativa de que su venida es para reconocer una posición final (sobre el acuerdo de minerales) y no está en una posición final en sus propias palabras en esta nueva redacción".



El funcionario afirma que los últimos comentarios de Zelenski desde Kiev sugieren que el acuerdo sobre los minerales no se ha completado.