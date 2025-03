Pódcast 'Diario de Ucrania': cuatro adolescentes ucranianas nos cuentan la guerra

Sabina tenía 15 años cuando estalló la guerra. Ahora habla perfectamente español, pero cuando atravesaba su país para cruzar la frontera hacia Europa ni si quiera sabía qué idioma iba a tener que aprender. "Unos voluntarios nos dijeron que en España se podía vivir y vinimos a Madrid", me cuenta en una cafetería del centro.

En ese tren no pensaba en haber dejado a sus amigas en Poltava, su escuela, o sus veranos en Sumy visitando a sus abuelos, como podríamos imaginar de cualquier adolescente. Solo se preocupaba por su hermano de nueve años, que tenía mucho miedo. "Mi hermano solo decía: "qué va a pasar, quiero vivir...", decía cosas que me daban mucho miedo", recuerda. Primero vivieron con una familia, después en un hotel de Cruz Roja, después en otro... Hasta que por fin su madre encontró trabajo y pudieron mudarse a su propia casa en un barrio de Madrid. Tuvo que adaptarse a muchos cambios en poco tiempo. "En una o dos semanas ya iba a la escuela, tenía que hacer amigos, ayudar a mi madre con los papeles...", me cuenta.

"Mis compañeros en Ucrania ya están en segundo de la Universidad" Pero el mayor cambio en la vida de Sabina es que si se hubiera quedado en Ucrania estaría en la Universidad, como muchas de sus amigas. En España ha hecho cuarto de la ESO y el instituto ucraniano, que se termina con 16 años. Ahora trabaja como fotógrafa, mientras espera a empezar un módulo de Formación Profesional en septiembre. Le gustaría hacer traducción. "Mis compañeros de Ucrania están en su segundo año de la Universidad. Pero los españoles me apoyan, porque tengo solo 18 años y a esa edad aquí empiezan la carrera. Mis profesores son de aquí, tienen otra mentalidad y yo voy aprendiendo de ellos, y es distinto que los profesores de Ucrania", me explica mientras reflexiona sobre las diferencias en la educación aquí y allí. "Aquí se preocupan por cómo se siente el niño, te dan tiempo, y en Ucrania no. Aquí en España te dan más tiempo para pensar... Es mejor yo creo." FOTO: Sabina Su hermano ya está totalmente adaptado. "Cuando vienes tan pequeño te adaptas mejor, habla español mejor que ucraniano. No quiere volver, todo lo que él recuerda de Ucrania es malo, algo que le da miedo", me cuenta. Sabina pensó en volver durante un año y medio, pero después de una visita a Ucrania en plena guerra piensa que de momento su vida está en España.

"En España sufrí bullying por primera vez" Aquí conoció a la que ahora es su mejor amiga, Krystyna. Ella también vino a España con su hermana y su madre al principio de la guerra, dejando atrás sus planes de ir a la Universidad en Kiev. Pero su experiencia fue un poco distinta a la de Sabina. "Sufrí bullying por primera vez. Los niños del colegio hacían bromas sobre la guerra", me cuenta, primero en Madrid y después en La Manga, donde vivieron un año. "Fue horrible, me trataban mal, gritaban cosas como "bomba a tu casa", por eso tengo una visión negativa sobre mi experiencia en España". Dice que también hubo momentos buenos, pero desde el primer día quería volver a Dnipro. Ahora vive allí con su padre y su hermana. Su madre decidió quedarse en España. Y aunque tiene la guerra muy cerca, dice que se siente mucho mejor. Allí tampoco ha sido fácil porque muchas cosas han cambiado. "La gente está deprimida, la guerra agota. Mi calle ha cambiado mucho, ahora veo edificios destruidos por los misiles. Oigo explosiones que me dan miedo, no sé dónde esconderme. Los rusos están a siete kilómetros de mi región", explica.

"Quiero proteger a mi país" Oleksandra también es amiga de Sabina, es de Poltava. Pero ella no salió de Ucrania. "Mi familia decidió quedarse porque mi padre había estado en la guerra desde 2014. Nos dijo que no se podía ir y mi madre decidió que no se iría a ningún sitio sin él. No juzgo a los que se han ido porque todos tenemos derecho a vivir una vida en paz, y apoyan al país en la distancia", me explica. Ahora estudia para formar parte de las fuerzas de seguridad de Ucrania. Así le ha cambiado la vida la guerra. "Me hizo elegir una profesión para proteger al futuro de mi país, siempre estaré agradecida a los voluntarios que nos protegen", dice. Le pregunto sobre los adolescentes de su entorno y asegura que son fuertes, que se han adaptado. "Creo que son muy conscientes, muy inteligentes, la gente que conozco de 16 ó 17 años están centrados en apoyar la cultura, el legado del país".