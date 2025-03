Resumen guerra Rusia-Ucrania, 25 de febrero: la reconstrucción de Ucrania precisará de 524.000 millones de dólares, según la ONU

Antonio Costa expresa su solidaridad con la causa ucraniana

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha afirmado en Kiev que su presencia es una muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano y el presidente Zelenski.

"Todos queremos que esta guerra termine y que cesen el sufrimiento y la destrucción", ha declarado Costa, subrayando la importancia de este momento para la seguridad de Europa.

“Our presence today in Kyiv is a demonstration of our solidarity with the people of Ukraine and with President @ZelenskyyUa. We all want this war to end, and the suffering and destruction to stop.



This moment matters. For Ukraine, and for Europe's security.#SupportUkraine pic.twitter.com/UFje6dMEdo“