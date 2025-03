La embajadora de Ucrania en EE.UU. muestra su impotencia durante la tensa reunión entre Trump y Zelenski

El gesto de impotencia de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, durante la tensa reunión vivida este viernes entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha hecho viral en las redes sociales.

Ambos dirigentes se han enzarzado en una acalorada discusión en el que Trump, y su segundo al mando, J.D. Vance, han llegado a tachar a Zelenski de desagradecido y de arrastrar al mundo hacia una posible Tercera Guerra Mundial. En medio de la tensión, una imagen captada por una periodista de CNN en el Despacho Oval se ha convertido en el símbolo de un encuentro que comenzó con optimismo, pero terminó en un completo desencuentro.

En la fotografía, Markarova aparece llevándose las manos a la cabeza mientras los reproches continuaban por ambas partes.

"No está ganando la guerra"

"No está ganando la guerra", le ha recriminado Trump. "Pero nos mantenemos fuertes", respondía Zelenski. "No ha estado solo. Nuestro estúpido presidente le dio miles de millones de dólares", ha continuado el mandatario, en referencia a su antecesor, Joe Biden. Para el presidente republicano, la actitud del ucraniano "es una gran falta de respeto" para Estados Unidos.

"Ahora usted no está en el mejor de los sitios, no tiene ninguna carta ahora", ha afirmado el líder republicano. "Usted está jugando con la vida de millones de personas y está jugando con la Tercera Guerra Mundial". Por su parte, Vance no ha dudado en pedirle que diera las gracias por la ayuda estadounidense. "Tendría que dar las gracias. Usted se equivoca. Tiene que dar las gracias", ha recriminado mientras Zelenski optaba por quedar en silencio.

Durante el encuentro, que ha durado unos 50 minutos, Zelenski ha mencionado que ambos dirigentes estaban "hablando muy alto". Ante dicha afirmación, que Trump ha negado, el líder estadounidense le ha mandado callar. "Ya has dicho suficiente", ha sentenciado.

Zelenski ha viajado a Washington para concretar un acuerdo sobre la explotación de tierras raras en Ucrania, presentado como un paso previo para alcanzar la paz y poner fin al conflicto. Tras el tenso intercambio con Trump, este último ha afirmado en redes sociales que "el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones". Igualmente, le he invitado a volver cuando "esté preparado".

Líderes europeos han dado su respaldo de Zelenski tras su acalorada discusión con Trump en la Casa Blanca, que ha abandonado sin haber firmado el acuerdo sobre tierras raras tal y como estaba previsto.