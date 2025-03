Zelenski abandona la Casa Blanca sin firmar el acuerdo sobre tierras raras tras una discusión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha abandonado la Casa Blanca tras una acalorada conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sin aclarar si ambas partes han firmado el acuerdo sobre tierras raras que estaba previsto que sellaran este viernes. El líder ucraniano no ha hecho declaraciones al salir del edificio, tras una tensa discusión en la que Trump ha acusado a su invitado de "faltar el respeto" a su país.

"He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si América está involucrada, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones", ha dicho Trump a través de su red social Truth Social una vez finalizado el encuentro. "No quiero ventaja, quiero PAZ. Ha faltado al respeto a los Estados Unidos en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz", afirmaba el mensaje.

Por su parte, Zelenski también ha publicado un mensaje en su cuenta de X, aunque no ha hecho referencia al tenso encuentro protagonizado junto a Trump. "Gracias, Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. [...] Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo", afirma la nota, publicada poco después de su brusca salida de la Casa Blanca.

Estaba previsto que ambos líderes sellaran durante su encuentro en la Casa Blanca un acuerdo por el cual Ucrania compartiría parte de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales, incluidas las codiciadas tierras raras que tanto interés le despiertan a Trump. Washington busca así cobrarse el apoyo brindado a Kiev desde el comienzo de la invasión rusa, mientras que el líder ucraniano aspiraba a incluir en el texto final el compromiso por escrito de que EE.UU. seguirá dando garantías de seguridad a su país.

Tras la reunión en el Despacho Oval, estaba previsto un almuerzo y una rueda de prensa conjunta, pero han sido cancelados.

El encuentro se ha producido tras semanas de tensión después de que EE.UU. iniciara las negociaciones con Moscú sobre el posible final de la guerra en Ucrania, pero sin contar con Kiev. Además, Trump llamó a Zelenski de "dictador" y este le recriminó que vivía en una "burbuja de desinformación" proporcionada por Rusia. El jueves, sin embargo, Trump intentó rebajar la tensión y afirmó que no recordaba haberse referido en esos términos a su homólogo ucraniano: "¿Dije yo eso? No puedo creer que haya dicho eso".

El interés de Trump en las tierras raras de Ucrania Por ahora, no queda claro qué ocurrirá con el acuerdo, o si se firmará en el futuro. Aunque Zelenski había afirmado que quedaban puntos por negociar, las partes habían acordado un texto que tenían previsto firmar este viernes, tal y como ambos habían anunciado. "Necesitamos las tierras raras", afirmó Trump el día antes de su reunión con el presidente ucraniano. Este grupo de 17 elementos químicos son imprescindibles para el desarrollo de tecnología moderna como teléfonos móviles, televisiones, coches eléctricos o energías renovables y su obtención puede ser crucial en la guerra comercial abierta entre China y EE.UU. Pekín posee los principales yacimientos mundiales de estos elementos y hace poco descubrió un nuevo depósito en la provincia meridional de Yunnan. Ucrania, por su parte, cuenta con el 5% de las reservas mundiales de lo que la UE denomina "materias primas críticas" y dispone de los mayores yacimientos de titanio de todo el Viejo Continente, así como de importantes vetas de grafito, litio, o hierro, aunque algunas de ellas están en territorios controlados por Rusia. De ahí el interés de Estados Unidos en cobrarse la ayuda proporcionada durante el conflicto contra Rusia — que asciende 500.000 millones de dólares— a través de este pacto.