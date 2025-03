Trump se enzarza con Zelenski en un tenso encuentro en la Casa Blanca: "Está jugando con la Tercera Guerra Mundial"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de jugar "con la tercera Tercera Guerra Mundial" en un tenso encuentro ante la prensa en la Casa Blanca que ha derivado en una acalorada discusión. El encuentro, que tenía como objetivo la firma de un acuerdo sobre tierras raras, ha finalizado antes de lo esperado. "Ha faltado al respeto a EE.UU. Puede volver cuando esté listo para paz", ha dicho Trump en su red social Truth Social, después de que Zelenski abandonara el edificio.

Todo ha comenzado en un encuentro con la prensa en el Despacho Oval, un procedimiento habitual durante las visitas de los distintos líderes a la Casa Blanca. Sin embargo, la tensión se ha empezado a elevar cuando uno de los periodistas le ha preguntado a Zelenski "por qué no llevaba traje". Una vez que termine la guerra, ha dicho el líder ucraniano, "me vestiré como quieran", visiblemente molesto.

Después, Zelenski ha advertido de que un alto el fuego con Rusia "no va a funcionar" y ha mencionado la invasión iniciada por el presidente Vladímir Putin en 2014. Desde entonces, ha continuado, "la situación ha sido la misma [...] nadie ha parado los pies a Putin". En 2019, ha añadido, Ucrania firmó "un alto el fuego" que el jefe del Kremlin "no cumplió". "¿Qué tipo de diplomacia proponéis?", le ha preguntado entonces a Trump, que estaba acompañado de su vicepresidente, JD Vance, quien ha respondido.

"Hablo de la diplomacia que va a evitar la destrucción de su país", ha dicho Vance, aunque para entonces el tono de la conversación ya se había elevado. "No ha estado en Ucrania, ¿cómo sabe qué problemas tenemos?", le respondía Zelenski, que después reconocía que "durante una guerra, todo el mundo tiene problemas", y apelaba a los líderes estadounidenses: "Incluso vosotros".

El vicepresidente no ha tardado en acusar al líder ucraniano de "faltar al respeto" a la administración Trump. "¿Crees que es respetuoso venir al Despacho Oval y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción?", preguntaba.

Durante el encuentro, Zelenski ha mencionado que los líderes estaban "hablando muy alto". Ante esta afirmación, que Trump ha negado, el líder estadounidense le ha mandado callar. " Ya has dicho suficiente ", ha sentenciado. Tras el fallido encuentro en el Despacho Oval, estaba previsto un almuerzo y una rueda de prensa conjunta, pero ambos eventos han sido cancelados, al igual que las comparecencias de Zelenski en el Instituto Hudson de Washington, D.C. y en la Casa de Ucrania.

"No está ganando la guerra", le ha recriminado Trump. "Pero nos mantenemos fuertes", respondía Zelenski. "No ha estado solo. Nuestro estúpido presidente le dio miles de millones de dólares", ha continuado el mandatario, en referencia a su antecesor, Joe Biden. Para el presidente republicano, la actitud del ucraniano " es una gran falta de respeto " para Estados Unidos.

Trump, ha apoyado a su número 2 y ha subrayado que Ucrania "no tiene tropas". Además, ha criticado la actitud de su invitado en la Casa Blanca y le ha advertido de que "debería dar las gracias" a Washington — "ya lo hago", ha repetido el presidente ucraniano en varias ocasiones—. "No tiene ninguna carta en el juego, con nosotros de su lado todavía puede jugar algo", le ha dicho. "Su país está en problemas", ha insistido ante Zelenski, que le ha respondido que "ya" lo sabía.

El acuerdo sobre minerales, en el aire

Ambos líderes se habían reunido para sellar un acuerdo por el que Kiev tenía previsto ceder a Washington parte de la explotación de sus recursos naturales, incluidos las llamadas tierras raras, a cambio de garantías de seguridad para Ucrania, que aún estaban por negociar. "Sin nosotros, sin nuestro acuerdo, tendrás que arreglártelas por tu cuenta", le ha advertido Trump a Zelenski durante su acalorado encuentro.

Las negociaciones, advertía el líder republicano junto a la prensa, iban "a ser difíciles" y lo han sido hasta el punto de que el líder ucraniano ha abandonado el Despacho Oval sin apenas abordar el asunto. "Es increíble lo que sale a la luz a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz", ha dicho Trump tras el polémico encuentro.

Por su parte, Zelenski también ha publicado un mensaje en su cuenta de X, aunque no ha hecho referencia al tenso encuentro protagonizado junto a Trump. "Gracias, Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. [...] Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo", afirma la nota, publicada poco después de su brusca salida de la Casa Blanca.

Con este acuerdo, Donald Trump pretendía compensar el apoyo brindado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, que asciende a 500.000 millones de dólares. "Tendremos nuestro dinero de vuelta", aseguraba esta semana el presidente republicano. El líder ucraniano, por su parte, busca con este pacto garantizar que Washington siga brindando a su país la seguridad que necesita frente a Rusia.

"Cuando se hable de garantías de seguridad, cuando los europeos estén listos para enviar contingentes, van a necesitar el respaldo de Estados Unidos", ha afirmado Zelenski desde Washington, antes del inicio de la discusión. Sin esas garantías, ha dicho, una tregua "no funcionará" y ha acusado al líder ruso, Vladímir Putin, de romper "25 veces un alto el fuego".

El cara a cara de este viernes llegaba tras días de mucha tensión entre ambos líderes. Estados Unidos comenzó a negociar el final de la guerra en Ucrania con Moscú sin contar con Kiev y el presidente de EE.UU. tachó a Zelenski de "dictador" por no celebrar elecciones en su país. El jueves, sin embargo, afirmó que ambos tenían una buena relación y que no recordaba haberse referido en esos términos a su homólogo ucraniano: "¿Dije yo eso? No puedo creer que haya dicho eso. Siguiente pregunta".