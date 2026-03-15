Audrey Pascual es la 'number one', rescatan a 17 personas en Alborán y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional para Combatir la Islamofobia y contra la Brutalidad Policial. Porque no basta con hacer el bien, hay que luchar contra el mal. Hoy también celebramos el Día Mundial contra la Matanza de Focas, pero también es el del Discurso, el de los Derechos del Consumidor, y el del Contacto, que suena muy bien hasta que rascas un poco y descubres que es el Día Mundial del Contacto “para establecer una comunicación interplanetaria con seres de otros planetas”. Si te conformas con estrellas puedes disfrutar de las del cine esta noche en la entrega de los Oscar.

Conviene recordar que tal día como hoy, pero de 1994, Estados Unidos y Rusia llegaban a un acuerdo para reducir su arsenal nuclear mediante una supervisión mutua. ¿Estarán al tanto Putin y Trump? También un 15 de marzo, pero de 1964, el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón (Mendoza, 1932 - 2020), Quino, creaba a Mafalda. Y desde América ―creyendo que eran las Indias― llegaron al puerto onubense de Palos de la Frontera, un 15 de marzo de 1493, Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón tras su primer viaje al “Nuevo Continente”.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 65.000 Son firmas. Más de 65.000 firmas ―ahora mismo veo que están en 80.564 en la página de change.org― han entregado en el Ministerio de Sanidad cuatro mujeres diagnosticadas con cáncer de mama antes de la primera mamografía obligatoria que en España se hace a los 50 años. Y lo han hecho para pedir que se adelante este primer cribado a los 40 años porque cada vez hay más casos precoces. Además, estas mujeres ―avaladas por más de 65.000 firmas― han exigido este miércoles que se unifiquen los criterios en todas las comunidades autónomas para que haya igualdad.

La ‘number one’ del esquí paralímpico La esquiadora madrileña Audrey Pascual tiene 21 años y ha comenzado a forjar su leyenda deportiva sobre la nieve. Ha logrado dos oros ―uno en supergigante y otro en combinada alpina― y una plata en descenso en los Juegos Paralímpicos que se clausuran este domingo en Milano Cortina. El jueves se caía en la primera manga y se despidía de las medallas en el eslalon gigante. La deportista, “superemocionada” tras ganar sus primeros metales, se los dedicaba a la familia y recordaba a su abuelo fallecido que siempre la llamaba la ‘number one’: “Así que por fin soy la 'number one' abuelo, que me estará viendo desde el cielo", declaraba a RTVE tras alzarse con la primera de sus medallas. Audrey Pascual suma su segunda medalla en Milano Cortina, el primer oro paralímpico invernal para España desde 2014 Antonio S. Sereno

Salvamento Marítimo rescata a 17 personas La madrugada del miércoles al jueves los equipos de Salvamento Marítimo rescataban a 17 personas en una embarcación averiada que se encontraba a la deriva en el Mar de Alborán. La nao fue localizada inicialmente por un buque mercante a algo más de 72 kilómetros, unas 45 millas marinas de la costa granadina y posteriormente la Salvamar Giennah de Salvamento Marítimo trasladó a los 17 ocupantes hasta el puerto de Motril, donde llegaron pasadas las dos de la madrugada. Rescatan a los 17 ocupantes de una patera averiada a la deriva frente a Motril, Granada RTVE.es/AGENCIAS

Homenaje a las víctimas del terror Recordar a los que se fueron nos hace más humanos. Este miércoles, con motivo del 22 aniversario del mayor atentado terrorista en territorio europeo que en 2004 dejó 193 víctimas mortales y casi 1.900 heridos, Madrid acogió los actos centrales de homenaje en el Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Atocha y el Bosque del Recuerdo centraron los actos de la Asociación 11M y de la de Víctimas del Terrorismo. Las fuerzas políticas madrileñas coincidían en ensalzar el ejercicio de "solidaridad" y "dignidad" que mostró el pueblo de Madrid ante el atentado. Aunque con mensajes dispares a izquierda y derecha al recordar el 'no a la guerra' que surgió hace 23 años por la guerra en Irak y ahora vuelve a la actualidad por la guerra en Irán. Madrid acoge este 11M los actos centrales de homenaje en el Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo RTVE.es

Sanidad para todos El martes, el Consejo de Ministros daba luz verde a un Real Decreto que regula el derecho la atención sanitaria para todos en condiciones de igualdad y equidad independientemente de la situación administrativa del ciudadano. Esta norma se aplicará en todas las comunidades autónomas y, además, amplía la cobertura a los españoles que estén en el exterior al tiempo que garantiza la gratuidad de ortopedias y prótesis para los colectivos más vulnerables y que, por lo tanto, lo tienen más difícil. Porque la verdadera fortaleza de una sociedad no radica solo en sus elementos más destacados, sino en el nivel de protección y justicia social que ofrece a los más débiles. El Gobierno aprueba el decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal SANTIAGO RIESCO PÉREZ

El 90% identifica felicidad con amor Los datos no dejan lugar a la duda. En una reciente encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social del amor en España, un 71,2% de los encuestados cree que tener pareja es "bastante importante” o “muy importante" para tener una vida satisfactoria. Pero es que un aplastante 90% ―lo que vienen siendo nueve de cada diez españoles― vincula la palabra 'felicidad' a la palabra 'amor' por encima de otros conceptos como 'compromiso', 'estabilidad' o 'desarrollo personal'. Todos los detalles en este artículo de María Menéndez. Mas del 70% de españoles relaciona una vida satisfactoria con tener pareja: ¿felicidad o mito de amor romántico? María Menéndez