Audrey Pascual es la 'number one', rescatan a 17 personas en Alborán y otras buenas noticias de la semana
- La joven esquiadora madrileña, legendaria en los Juegos Paralímpicos por sus medallas y su caída
- Salvamento Marítimo rescata a 17 personas de una embarcación a la deriva en el mar de Alborán
Buen domingo y feliz Día Internacional para Combatir la Islamofobia y contra la Brutalidad Policial. Porque no basta con hacer el bien, hay que luchar contra el mal. Hoy también celebramos el Día Mundial contra la Matanza de Focas, pero también es el del Discurso, el de los Derechos del Consumidor, y el del Contacto, que suena muy bien hasta que rascas un poco y descubres que es el Día Mundial del Contacto “para establecer una comunicación interplanetaria con seres de otros planetas”. Si te conformas con estrellas puedes disfrutar de las del cine esta noche en la entrega de los Oscar.
Conviene recordar que tal día como hoy, pero de 1994, Estados Unidos y Rusia llegaban a un acuerdo para reducir su arsenal nuclear mediante una supervisión mutua. ¿Estarán al tanto Putin y Trump? También un 15 de marzo, pero de 1964, el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón (Mendoza, 1932 - 2020), Quino, creaba a Mafalda. Y desde América ―creyendo que eran las Indias― llegaron al puerto onubense de Palos de la Frontera, un 15 de marzo de 1493, Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón tras su primer viaje al “Nuevo Continente”.
El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 65.000
Son firmas. Más de 65.000 firmas ―ahora mismo veo que están en 80.564 en la página de change.org― han entregado en el Ministerio de Sanidad cuatro mujeres diagnosticadas con cáncer de mama antes de la primera mamografía obligatoria que en España se hace a los 50 años. Y lo han hecho para pedir que se adelante este primer cribado a los 40 años porque cada vez hay más casos precoces. Además, estas mujeres ―avaladas por más de 65.000 firmas― han exigido este miércoles que se unifiquen los criterios en todas las comunidades autónomas para que haya igualdad.
La ‘number one’ del esquí paralímpico
La esquiadora madrileña Audrey Pascual tiene 21 años y ha comenzado a forjar su leyenda deportiva sobre la nieve. Ha logrado dos oros ―uno en supergigante y otro en combinada alpina― y una plata en descenso en los Juegos Paralímpicos que se clausuran este domingo en Milano Cortina. El jueves se caía en la primera manga y se despidía de las medallas en el eslalon gigante.
La deportista, “superemocionada” tras ganar sus primeros metales, se los dedicaba a la familia y recordaba a su abuelo fallecido que siempre la llamaba la ‘number one’: “Así que por fin soy la 'number one' abuelo, que me estará viendo desde el cielo", declaraba a RTVE tras alzarse con la primera de sus medallas.
Salvamento Marítimo rescata a 17 personas
La madrugada del miércoles al jueves los equipos de Salvamento Marítimo rescataban a 17 personas en una embarcación averiada que se encontraba a la deriva en el Mar de Alborán.
La nao fue localizada inicialmente por un buque mercante a algo más de 72 kilómetros, unas 45 millas marinas de la costa granadina y posteriormente la Salvamar Giennah de Salvamento Marítimo trasladó a los 17 ocupantes hasta el puerto de Motril, donde llegaron pasadas las dos de la madrugada.
Homenaje a las víctimas del terror
Recordar a los que se fueron nos hace más humanos. Este miércoles, con motivo del 22 aniversario del mayor atentado terrorista en territorio europeo que en 2004 dejó 193 víctimas mortales y casi 1.900 heridos, Madrid acogió los actos centrales de homenaje en el Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo.
Atocha y el Bosque del Recuerdo centraron los actos de la Asociación 11M y de la de Víctimas del Terrorismo. Las fuerzas políticas madrileñas coincidían en ensalzar el ejercicio de "solidaridad" y "dignidad" que mostró el pueblo de Madrid ante el atentado. Aunque con mensajes dispares a izquierda y derecha al recordar el 'no a la guerra' que surgió hace 23 años por la guerra en Irak y ahora vuelve a la actualidad por la guerra en Irán.
Sanidad para todos
El martes, el Consejo de Ministros daba luz verde a un Real Decreto que regula el derecho la atención sanitaria para todos en condiciones de igualdad y equidad independientemente de la situación administrativa del ciudadano.
Esta norma se aplicará en todas las comunidades autónomas y, además, amplía la cobertura a los españoles que estén en el exterior al tiempo que garantiza la gratuidad de ortopedias y prótesis para los colectivos más vulnerables y que, por lo tanto, lo tienen más difícil.
Porque la verdadera fortaleza de una sociedad no radica solo en sus elementos más destacados, sino en el nivel de protección y justicia social que ofrece a los más débiles.
El 90% identifica felicidad con amor
Los datos no dejan lugar a la duda. En una reciente encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social del amor en España, un 71,2% de los encuestados cree que tener pareja es "bastante importante” o “muy importante" para tener una vida satisfactoria. Pero es que un aplastante 90% ―lo que vienen siendo nueve de cada diez españoles― vincula la palabra 'felicidad' a la palabra 'amor' por encima de otros conceptos como 'compromiso', 'estabilidad' o 'desarrollo personal'. Todos los detalles en este artículo de María Menéndez.
Salvan una foca en Asturias
Publicamos la noticia el martes, nada más enterarnos. La Red de Varamientos de Asturias devolvía al mar la cría de foca gris que habían rescatado a finales de enero en la playa de Cadavéu tras su recuperación. El animal fue hallado en estado crítico y sólo pesaba 17 kilos.
La recuperación ha sido posible gracias al trabajo en red. En una primera fase, el animal recibió "cuidados de urgencia" en el Centro de la Fauna Silvestre de Sobrescobio. Una vez estabilizada, fue trasladada al Centro de Recuperación de Animales Marinos del Bioparc Acuario de Gijón (CRAMA), donde el equipo veterinario especializado supervisó su tratamiento hasta que logró alcanzar los 23,5 kilogramos actuales.
Tres recomendaciones
La primera tiene que ver con el agua como objetivo de guerra en el golfo Pérsico. Un recurso mucho más preciado que el petróleo. Lo explica nuestro compañero Samuel A. Pilar en este artículo sobre la importancia de las plantas desalinizadoras en la región. En Kuwait, el 90% del agua potable procede de estas instalaciones; en Omán, el 86%, y en Arabia Saudí, alrededor del 70%. Leer para entender.
La segunda tiene que ver con las elecciones en Castilla y León que se celebran este domingo. Por cierto, tienes toda la información en nuestro especial, pero lo que te dejo aquí para disfrutar y pensar es un reportaje de Félix Donate Mazcuñán con las historias de algunos castellanos y leoneses que viajan cada día a Madrid para trabajar y regresan a su casa lejos de la capital. ¿Por qué? Dicen que por los precios de la vivienda, por la calidad de vida y porque Madrid está cada vez más “deshumanizado”.
Y la tercera recomendación tiene que ver con el final de la vida de los que la están empezando. Es el testimonio de padres y hermanos de niños relacionados con los cuidados paliativos pediátricos. Los familiares de Hugo y Andrea nos han enseñado el lado luminoso de un proceso oculto bajo el tabú de la muerte. Cuando la medicina dice que "ya no hay nada que hacer", es precisamente cuando queda "mucho más por hacer", explican desde la Fundación Porque Viven. Un tema que apunta al corazón de lo único que importa.
Y hasta aquí el repaso con las mejores y más positivas de las noticias que te hemos contado esta segunda semana de marzo en los canales públicos de RTVE. Que el día te sea propicio y que propicies un buen día. Disfruta del domingo, de la clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno, de la entrega de los Oscar y de la compañía de los tuyos. Seguimos, por las buenas.
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