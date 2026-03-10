La foca gris rescatada en la playa de Cadavéu regresa al mar tras su recuperación por la Red de Varamientos de Asturias
- El animal, hallado en estado crítico a finales de enero, ha logrado alcanzar un peso saludable de 23,5 kilogramos
- La suelta se ha realizado en aguas del Cabo Vidio, un entorno óptimo con baja presión humana para su reintegración
La mañana de este martes, las aguas del Cantábrico han sido el escenario de un esperado reencuentro. Una cría de foca gris, que el pasado enero conmovió a los vecinos de la playa de Cadavéu al aparecer en un estado de extrema vulnerabilidad, ha vuelto finalmente a su hogar. La operación de suelta, llevada a cabo por la patrullera Ría del Eo en el entorno del Cabo Vidio, en Cudillero, marca el final feliz de una intensa historia de superación animal y colaboración institucional.
Un rescate al límite
El camino no ha sido fácil para este pequeño ejemplar. Cuando fue localizado a finales de enero en el concejo de Valdés, su situación era "crítica". Con apenas 17 kilos de peso, la foca luchaba contra infecciones respiratorias, una deshidratación severa y una debilidad extrema que ponían en serio peligro su supervivencia.
Según explican desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, estos varamientos suelen ocurrir cuando las crías se separan de sus madres antes de tiempo, lo que les impide aprender a alimentarse y las deja a merced de las corrientes, debilitadas y sin rumbo.
Cuidados especializados
La recuperación ha sido posible gracias al trabajo en red. En una primera fase, el animal recibió "cuidados de urgencia" en el Centro de la Fauna Silvestre de Sobrescobio. Una vez estabilizada, fue trasladada al Centro de Recuperación de Animales Marinos del Bioparc Acuario de Gijón (CRAMA), donde el equipo veterinario especializado supervisó su tratamiento hasta que logró alcanzar los 23,5 kilogramos actuales.
Antes de su liberación, se le ha implantado un microchip de identificación. Este dispositivo es fundamental para su protección futura, ya que "permitirá su localización en caso de futuros avistamientos o si fuera necesario un nuevo rescate", aseguran las fuentes oficiales.
La elección del Cabo Vidio para su liberación no ha sido casual. Este enclave asturiano ofrece las "condiciones óptimas" para que el animal se reintegre progresivamente, gracias a sus aguas abiertas y a la "baja presión humana" de la zona. En el operativo han participado agentes del Medio Natural y personal de la Dirección General de Planificación Agraria, junto con especialistas del Bioparc.
Con esta acción, no solo se celebra la vida de un individuo, sino que se refuerza la importancia de la Red de Varamientos para la "conservación del ecosistema costero" y la protección de una especie que, en su etapa adulta, puede llegar a superar los 200 kilos de peso.