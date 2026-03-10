La foca gris rescatada en la playa de Cadavéu regresa al mar tras su recuperación por la Red de Varamientos de Asturias

La mañana de este martes, las aguas del Cantábrico han sido el escenario de un esperado reencuentro. Una cría de foca gris, que el pasado enero conmovió a los vecinos de la playa de Cadavéu al aparecer en un estado de extrema vulnerabilidad, ha vuelto finalmente a su hogar. La operación de suelta, llevada a cabo por la patrullera Ría del Eo en el entorno del Cabo Vidio, en Cudillero, marca el final feliz de una intensa historia de superación animal y colaboración institucional.

Un rescate al límite El camino no ha sido fácil para este pequeño ejemplar. Cuando fue localizado a finales de enero en el concejo de Valdés, su situación era "crítica". Con apenas 17 kilos de peso, la foca luchaba contra infecciones respiratorias, una deshidratación severa y una debilidad extrema que ponían en serio peligro su supervivencia. Según explican desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, estos varamientos suelen ocurrir cuando las crías se separan de sus madres antes de tiempo, lo que les impide aprender a alimentarse y las deja a merced de las corrientes, debilitadas y sin rumbo.