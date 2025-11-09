La libertad como terapia para caballos rescatados

En inglés, doma se traduce como to break, algo que para Leonor Díaz, fundadora de la Asociación en Defensa de los Équidos (ADE), refleja bien lo que implica: “Es romper su propia naturaleza”, afirma a Escarabajo verde. Hace 25 años creó esta entidad para rescatar caballos y burros maltratados o abandonados, animales que muchos consideraban un simple “residuo”. Ahora impulsa un proyecto que busca devolverles aquello que sus antepasados perdieron hace siglos: la libertad.

Liber-ADE Biel: rewilding equino en España ADE cuida de más de 200 animales repartidos entre sus refugios en Catalunya y Biel (Huesca). En esta última localidad se ubica Liber-ADE, un modelo pionero de rewilding equino que se desarrolla en 2.200 hectáreas de terreno montañoso. Allí, 48 caballos y burros rescatados recuperan su salud y vuelven a comportarse como su especie: forman vínculos sociales, se desplazan por el territorio, exploran, pastan y se adaptan al entorno sin restricciones humanas. Aunque los caballos domesticados no pueden volver a ser salvajes en sentido estricto, sí pueden reconectar con los instintos que han conservado durante millones de años, explican la veterinaria voluntaria Mamen Paniego y la investigadora equina María López Mayol. Estos animales necesitan espacio, movimiento, vida social y acceso constante a forraje, necesidades que la domesticación moderna, especialmente en usos intensivos, suele limitar. El objetivo del proyecto no es excluir al ser humano, sino transformar su papel: dejar de ser dueño y pasar a ser un cuidador respetuoso. En las instalaciones de ADE en la Sierra de Sto.Domingo los caballos viven en libertad