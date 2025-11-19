El hidrógeno: de combustible industrial a protagonista de la transición

El hidrógeno, el elemento más ligero y abundante del universo, se ha utilizado durante más de un siglo en la industria química y en la producción de fertilizantes. Sin embargo, nunca había ocupado tanto espacio en el debate energético como ahora. Su versatilidad lo convierte en candidato a sustituir al petróleo y al carbón, aunque su desarrollo plantea todavía retos tecnológicos y económicos.

¿De dónde sale el hidrógeno? El hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza, siempre está unido a otros elementos, y por eso, hay que separarlo. Y depende de cómo se haga, su repercusión en el medioambiente será más limpia o más contaminante. El 85% del hidrógeno utilizado en el mundo es gris, obtenido a partir de gas natural y responsable de grandes emisiones de CO₂. Y el más deseado es el verde, generado mediante electrólisis del agua usando energía renovable, aunque a día de hoy representa menos del 1% de su uso.

El auge del hidrógeno verde y sus retos La apuesta europea por el hidrógeno verde —producido a partir de energías renovables— ha impulsado proyectos en España como el de Puertollano (Ciudad Real), aunque recientemente ha tenido que frenar parte de su actividad por los altos costes. Este tipo de iniciativas muestran tanto el potencial como las dificultades de una tecnología aún en construcción. “La gracia del hidrógeno es que sea verde. Si no estamos pasando de un combustible que genere CO₂ a otro que también genere CO₂” explica Lluc Canals, director del Centro Específico de Búsqueda de Hidrógeno en la UPC. “El precio de la electricidad hace que a día de hoy sea hasta seis veces más caro tener hidrógeno verde que tener hidrógeno procedente de otros orígenes. La lucha por conseguir el hueco es difícil”, añade. Bus de Hidrógeno de Barcelona

Un recurso que también puede ser natural Más allá del hidrógeno gris y verde, en Monzón (Huesca) se trabaja en lo que podría convertirse en el primer proyecto europeo de extracción de hidrógeno natural. La empresa Helios Aragón planea perforar en 2026 un pozo para comprobar si es viable aprovechar estas reservas subterráneas, lo que podría situar a España en el mapa mundial de esta nueva fuente energética. “La única duda que tenemos es saber si el hidrógeno que hay allí en el subsuelo va a poder salir a través del sondeo en cantidades que sean comerciales, que sean económicamente viables” confiesa Luis Carmona, responsable técnico del proyecto.