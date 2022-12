Europa cambió para siempre el 24 de febrero de 2022. Aquel día, con el estallido de la guerra de Ucrania, comenzó una crisis que derrumbó las antiguas certezas sobre el suministro energético del continente. El gas ruso, barato y abundante, ha dejado de ser una opción segura, y los países de la UE se han lanzado a la carrera para encontrar nuevas fuentes de energía.

"Este año ha sido un recordatorio muy doloroso de la dependencia tan grande que aún tienen nuestras economías de los combustibles fósiles, y de los orígenes de estos combustibles fósiles", explica a RTVE.es Alejandro Núñez-Jiménez, investigador senior de Política Energética del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich.

La crisis actual, continúa, tiene muchas similitudes con la del petróleo en los años 70, cuando también Europa se tuvo que enfrentar a la escasez repentina de un combustible fósil clave. "El shock para la Unión Europea es muy fuerte. Va a haber un antes y un después muy claro", como ocurrió también en aquel momento, asegura. Pero la "gran diferencia" respecto a aquella crisis "es que en los 70 no existían alternativas, más allá quizás de la energía nuclear", mientras que "ahora contamos con tecnologías renovables", que pueden instalarse a gran escala rápidamente para sustituir los combustibles fósiles.

Estas trabas administrativas, son, a la vez, un problema para un despliegue rápido de estas tecnologías, y un síntoma de un cambio de fase, señala por su parte Núñez-Jiménez. "Hace unos años, el problema era que no había demanda suficiente para algunas tecnologías, ahora el problema es que las administraciones no tienen capacidad suficiente para procesar las peticiones de proyectos".

Para Francisco Valverde, de la consultora Menta Energía, no es incompatible esta doble apuesta. "Una cosa no quita la otra. Tú puedes quemar ahora más gas o más carbón, pero acelerar en la medida de lo posible el desarrollo de renovables , que son las que al fin y al cabo traerán independencia". "Donde se ve claramente que sí se quiere" avanzar hacia las renovables, asegura, "es que no solo hay ganas de poner más, sino que hay ganas de facilitar que la que se ponga lo haga lo más rápido posible, quitando mucha carga burocrática".

También han levantado las alarmas la vuelta al carbón, el combustible fósil más contaminante de todos . En España ha reabierto temporalmente la central de As Pontes , Alemania también ha retrasado el cierre de varias plantas y Reino Unido se plantea incluso construir una nueva. "Son cosas coyunturales. Cuando la situación aprieta se utiliza todo lo disponible, pero esto no implica un cambio de políticas en absoluto", considera José Luis Sancha, ingeniero eléctrico del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas

España ha logrado situarse como el segundo país con más capacidad , superando a Italia, mientras que la eólica va camino de acabar el año como la principal fuente de generación eléctrica, con casi un 22% del total. Esta rápida extensión no ha llegado sin polémica: asociaciones ecologistas y en defensa del territorio se han opuesto a los grandes parques proyectados sobre todo en la España vaciada, ya que suponen una amenaza al paisaje y a la biodiversidad, denuncian.

El año del hidrógeno

El anuncio del 'hidroducto' plantea la cuestión sobre cuál será el papel del hidrógeno verde, elaborado a partir de energías renovables, en el futuro energético del continente, cuando Europa se despida definitivamente de los combustibles fósiles.

“El hidrógeno tiene su papel, pero no va a ser el vector fundamental de la descarbonización“

"El hidrógeno tiene su papel, pero no va a ser el vector fundamental de la descarbonización. Ese vector será la electricidad y el hidrógeno tiene su papel donde esta no pueda llegar, cuando sea demasiado cara, etc.", asegura Núñez-Jiménez. "España este año ha tenido muy buenas noticias", como el anuncio de Cepsa para desarrollar en Andalucía el mayor proyecto de hidrógeno en Europa, o el de la naviera Maersk para desarrollar biocombustibles en nuestro país, y el H2Med "ayuda a consolidar esta tendencia", apunta.

Sancha señala por su parte que "con el hidrógeno la posición ibérica es muy fuerte, porque sobre todo con la fotovoltaica tenemos una posición relevante en Europa". El problema, añade, es que este combustible no sería una solución para la actual crisis, ya que no empezaría a construirse hasta 2025 y no funcionaría hasta 2030.