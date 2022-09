A medida que se acerca un invierno que pinta oscuro, Europa acelera su búsqueda de alternativas al gas ruso. España, que se presenta como un proveedor clave para el norte del continente por su gran capacidad de regasificación y su conexión con el Magreb, ya ha movido ficha y quiere que se acabe de construir el gasoducto que uniría Cataluña con Francia, conocido como Midcat. Pero frente a las reticencias de París, el Gobierno ha avanzado su "plan B": un gasoducto submarino que uniría Barcelona con Livorno, en Italia.

La infraestructura, que comenzaría a funcionar en 2028, supondría la construcción de un conducto de cerca de 700 kilómetros con un coste por parte de la operadora española Enagás de 1.500 millones de euros, según su plan estratégico. A ello habría que sumar la aportación de la gasística italiana Snam, que podría elevar el coste total a 3.000 millones. Todo ello si lo autorizan los reguladores nacionales y europeos.

Podría trasladar hasta 30 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas al año, según los cálculos de Snam, lo que lo haría mucho más potente que lo proyectado con el Midcat (7,5 bcm) y que la conexión actual por los Pirineos en el País Vasco e Irún (7 bcm). Otra de sus ventajas es que "ayudaría a que la capacidad de regasificación de la Península Ibérica pudiese compartirse más con Europa, ya que ahora está limitada a la interconexión francesa", según señala a RTVE.es Pedro Fresco, director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y especialista en mercados energéticos.

España es, con seis plantas activas y una que se espera que pueda funcionar en breve, el país europeo con mayor capacidad de regasificación de gas natural licuado -de hecho, tiene un tercio de la capacidad total de la Unión-, la alternativa más rápida al combustible ruso. Es, además, el único país de la UE, junto a Italia, con conexiones con Argelia, otra fuente alternativa al gas del este. Sin embargo, este potencial se ve limitado por el "cuello de botella", como lo ha definido Pedro Sánchez, de unas escasas conexiones internacionales (además de los conductos pirenaicos, tiene otras dos comunicaciones con Portugal).

"Tardaría varios años en ponerse en servicio" y sería "muy caro"

El Gobierno ha ido aumentando la presión en las últimas semanas para ampliar las conexiones con otros países, ya sea a través del Midcat como con Italia. "Si no sale adelante el plan A, pues habrá que buscar el plan B, y el plan B es la interconexión de la Península Ibérica con Italia", señaló Sánchez la semana pasada, una idea en la que ha vuelto a insistir en su reciente reunión con el canciller alemán. También dio su visto bueno el primer ministro italiano, Mario Draghi, aunque recordó que se trataba de una "hipótesis".

Ya antes de las palabras de Sánchez, en mayo, Enagás había firmado con Snam un proyecto para estudiar la viabilidad del proyecto. La Comisión Europea también incluyó analizar esta infraestructura, así como la conexión de los Pirineos, en su plan REPowerEU, la hoja de ruta para dejar de depender de los combustibles rusos.

Pero un gasoducto de esta envergadura no está exento de inconvenientes. "Es una solución más complicada técnicamente porque no está estudiada, tardaría varios años en ponerse en servicio y tendría un coste muy superior a la solución que atravesaría Francia", apuntaba en RNE Pedro Mielgo, ingeniero, consultor y presidente de NGC Partners.

Construir una infraestructura como esta, que circula por debajo del mar, es "muy caro", según Rafael Riquelme, experto en energía del Consejo de Ingenieros Industriales. "Se suele recurrir a gasoductos submarinos cuando no hay otra opción o cuando se quiere evitar zonas de conflicto, y en este caso no es así", añade. "No le veo mucha lógica técnica a esa alternativa", señala, dado además la buena interconexión que ya tiene Italia con Argelia.

La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido que "es mucho más fácil, rápido y directo poder culminar la conexión a través del Pirineo con el sistema gasista francés" que la alternativa italiana. Ribera se ha mostrado optimista respecto a la rápida puesta en marcha del Midcat, cuyo tramo español -del que quedan solo 200 kilómetros por construir- podría estar listo en "ocho o nueve meses", señaló a principios de agosto en una entrevista en TVE.