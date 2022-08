02:51

Las últimas noticias podrían apuntar a Italia y no a Francia como la alternativa para un gasoducto mediterráneo, tras los últimos anuncios realizados por el presidente Macron. Pedro Mielgo, ingeniero, consultor y presidente de la NGC Partners, ha indicado en el 14 Horas de RNE que, a su parecer, “se trata de una solución más complicada porque no está estudiada” y asegura que “sería más caro” y más lento que el de Francia. Insiste en que optar por el país galo es tomar la decisión “más sensata” y recuerda que España no es el más necesitado y que, por tanto, debe poner por delante sus intereses: “El primer interesado es Alemania porque es quien tiene más riesgo de desabastecimiento en invierno y a largo plazo también”, ha señalado.