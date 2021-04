Hidrógeno verde: ¿La última frontera?

En octubre del año pasado, el Parlamento Europeo pedía a los estados miembros alcanzar la neutralidad climática, es decir, la no emisión de gases con efecto invernadero en 2050. Una exigencia que hizo volver la vista hacia un gas combustible sobre el que científicos e ingenieros habían bromeado en el pasado afirmando que "siempre sería la energía del futuro": el hidrógeno. Es el elemento más abundante del universo y parte esencial del agua que cubre el 70% de la superficie terrestre; es el combustible que mayor energía por kilo genera, ofreciendo cuando se quema el doble o el triple que cualquier otro combustible; y un gas que, además, al combinarse con oxígeno en "pilas de combustible", solo emite vapor de agua.

Los planes europeos han tenido su inmediata traslación en España. El gobierno anunció la inversión de 1.500 millones de los fondos de ayuda en proyectos relacionados con un nuevo concepto: el hidrógeno verde. Además, todas las grandes compañías energéticas españolas presentaron sus propios planes y proyectos, con inversiones mil millonarias.

Estas cifras cuestionarían la eficiencia económica del uso del hidrógeno pero que, sin embargo, para algunos expertos no debería ser un problema irresoluble . Para el cinetífico Miguel Antonio Peña, "uno no puede extraer electricidad de una fuente, tanto renovables como fuentes fósiles, y tener el 100%. Siempre se pierde y algunas veces bastante. Lo mismo la gasolina que compramos no es el 100% del petróleo que extraemos, es bastante menos. Con el hidrógeno pasa algo muy parecido ". Y concluye que la clave está en la existencia o no de una economía del hidrógeno que sustituya a la economía fósil en la que vivimos.

¿Tiene limitación de producción?

Contraste de opiniones sobre el futuro energético que giran alrededor de un asunto fundamental: la capacidad de generación de las energías renovables. En 2020, en España el 44% de la electricidad que se generó tuvo origen en las renovables. Con este dato en la mano, algunos opinan que aunque el hidrógeno verde formará parte de las soluciones, no será la solución.

"Estamos asumiendo que la producción de energía renovable es infinita, o muy grande... y no es verdad. Yo he dicho que con fuentes de energías renovables podemos producir como el 30 o el 40 % de lo que estamos consumiendo ahora mismo con todas las fuentes de energía", argumenta Turiel. Además, para algunas asociaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, el incremento en la producción de energías renovables no es neutro con respecto al medio ambiente: "Necesitamos grandes extensiones de territorio para poner esas energías renovables y esto genera problemas, porque el territorio no solo lo usamos para la energía, sino que usamos también para la alimentación y también para preservar los ecosistemas que en estos momentos también están siendo vulnerables", asegura Andaluz.

“Necesitamos grandes extensiones de territorio para poner esas energías renovables y esto genera problemas, porque el territorio no solo lo usamos para la energía“

Sin embargo, los proyectos que se están empezando a poner en marcha en España para la fabricación masiva de hidrógeno verde se centran, por un lado en la climatología favorable de nuestro país, y por otro y fundamental, en la variabilidad de los fenómenos climáticos en los que se basan las energías renovables. Es decir, en la abundancia de sol y viento en determinadas épocas, y en su carencia en otras.

Ahora mismo, cuando hay un exceso de generación de electricidad en épocas de gran cantidad de sol o de viento, se tiende a ajustar el sistema bajando la producción de energía. La idea a partir de ahora sería no dejar de producir y almacenar la electricidad coyunturalmente "sobrante" en hidrógeno verde para su posterior utilización.