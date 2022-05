Bruselas plantea más participación de las centrales nucleares y de carbón para reducir las de gas hasta 2030

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles aumentar la participación de las centrales de carbón y las nucleares en el mix energético como parte del paquete de medidas REPower EU, que tiene como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos en dos tercios durante el presente ejercicio para eliminar las importaciones de Moscú a final de la década.

"Hoy, estamos llevando nuestra ambición a otro nivel para asegurarnos de que nos independicemos de los combustibles fósiles rusos lo antes posible", ha señalado la presidenta de Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, durante la presentación detallada del plan europeo. Además, ha destacado que "la guerra de Putin está alterando el mercado mundial de la energía".

De este modo, el plan presentado por el Ejecutivo comunitario plantea reducir la participación de las centrales de ciclo combinado de gas en el mix energético, sustituyéndolo por energía producida a partir de carbón, que aumentaría su participación a 100 teravatios por hora (tWh), un 5% más que en la actualidad, y por energía nuclear, hasta 44 tWh.

Asimismo, Bruselas contempla la posibilidad de establecer un precio máximo al gas a nivel comunitario en caso de que Rusia decida cortar totalmente el suministro a los países del bloque.

Este paquete REPower EU, según han explicado fuentes comunitarias, sería de carácter temporal y no se prevé que se extienda en el tiempo más allá de 15 años, aunque se desvía de la línea marcada previamente para reducir la participación de las centrales de carbón del mix energético para alcanzar el objetivo de que la UE sea central en carbono en 2050.

“Press statement by President @vonderleyen on the Commission's proposals regarding #REPowerEU, defence investment gaps and the relief and reconstruction of #Ukraine ��



�� | �� Audio-visual material ��https://t.co/87mbMr3Krn pic.twitter.com/ZqdRhnA4oI“