Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Turquía modera ante EE.UU. su rechazo a ver a Finlandia y Suecia en la OTAN

Trudeau tilda la decisión del cierre de la CBC de como "un intento de silenciar" a la cadena para que "no informen de los hechos" que ocurren día a día en el contexto de la guerra en Ucrania, algo que considera "inaceptable". "Los periodistas deben poder trabajar de forma segura, libres de censura, intimidación e interferencias. Esto es algo que desde Canadá siempre apoyaremos", ha remarcado Trudeau en un mensaje su perfil de la red social Twitter. La también conocida como Radio Canadá informó a principios de marzo de que suspendía temporalmente sus reportajes desde Rusia debido al endurecimiento de la legislación en el país.

“Putin’s decision to expel Canadian media from Moscow is an attempt to silence them from reporting the facts, and it is unacceptable. Journalists must be able to work safely – free from censorship, intimidation, and interference. That is something Canada will always stand up for.“