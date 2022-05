La UE acuerda llenar sus reservas de gas al 80 % para el próximo invierno

Los depósitos de gas en los países de la Unión Europea tendrán que estar al 80 % de su capacidad de cara al próximo invierno e intentarán alcanzar un nivel incluso superior, del 85 %, según el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.

"Un reglamento que mejora la seguridad del suministro de la UE en el contexto geopolítico actual, asegurando que las capacidades de almacenamiento de gas en la UE se llenen antes de la próxima temporada de invierno y se compartan entre los Estados miembros con espíritu solidario", informa en un tuit la presidencia francesa del Consejo de la UE.

“➡ A regulation that improves security of ���� supply in the current geopolitical context, ensuring that gas storage capacities in the ���� are filled before the next winter season and shared between Member States in a spirit of solidarity. #EU2022FR“