El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, ha dicho en La Hora de La 1, en relación con la política energética, ante la dependencia del gas ruso, que la construcción del gasoducto Midcat, a través de Francia, "tenía que haberse hecho hace mucho tiempo", y considera que la idea es "buena, aunque llega tarde y es una pena que no se haya realizado antes, por la oposición entre otros de Francia".

Tras afirmar que sabe lo "difícil" que es hacer conexiones transpirenaicas porque ha sido ministro de Obras Públicas, Borrell se ha mostrdo partidario de su construcción porque "más vale tarde que nunca" y "no sabemos qué va a ocurrir". El proyecto del gasoducto, ha dicho, "se abandonó", pero en este momento "se ve que fue un error no hacerlo [...], el problema es que se tarda un cierto tiempo".

La infraestructura del gasoducto "tiene que tener un futuro largo de utilización" y su construcción debería empezar "cuanto antes" para que sirva, "no solo para transportar gas", ya que podría ser utilizado para "transportar hidrógeno", ha agregado el responsable de política exterior de la UE tras recordar que el objetivo es dejar de utilizar gas.

Ante la amenaza de que Rusia corte el gas a Europa, ha dicho que de momento lo que están haciendo todos los países de una manera coordinada es "acumular reservas y ahorrar". "De Rusia nos está llegando solo el 20 % de la capacidad normal de transporte, es decir, Rusia ha disminuido en un 80 % el gas que nos vende, hay que aprovechar este 20 % por si acaso vienen mal dadas", ha explicado.

"La apertura de una negociación no parece que esté en la agenda de Rusia"

Sobre la posibilidad de que en algún momento pueda estar sobre la mesa de unas hipotéticas negociaciones entre Rusia y Ucrania el fin de la guerra a cambio de que Ucrania entregue una parte de su territorio, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad ha dicho que para negociar "hacen falta dos, no uno solo".

Todos los que se han entrevistado con Putin "pidiéndole un alto el fuego y el inicio de negociaciones", ha señalado Borrell, han vuelto con la misma respuesta, que tiene "objetivos militares que conseguir y hasta que no los haya conseguido no van a parar la guerra". "La apertura de una negociación no parece que esté en la agenda de Rusia [...] todo el mundo hace lo posible para conseguir que la guerra pare, pero quien la empezó no parece dispuesto a acabarla", ha agregado.

En otro orden de cosas, al ser preguntado sobre el atentado del pasado sábado contra Daria Dugina en Moscú y la posibilidad de que acelere la ofensiva rusa sobre Ucrania, ha evitado hacer ningún comentario y se ha limitado a señalar que no tiene "mucha información" sobre las circunstancias en que se produjo.

Preguntado por el temor (del que ha advertido Estados Unidos) a nuevos ataques de Rusia este miércoles, al cumplirse los seis meses de la invasión y conmemorarse la independencia de Ucrania, Borrell ha dicho que todos los días en una guerra son "tremendos, cruciales, muere gente" y que este miércoles es un día "simbólico" por los aniversarios, pero que no sabe si Rusia va a seguir aumentando su ofensiva.