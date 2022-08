El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, ha dicho en La Hora de La 1, en relación con la política energética, ante la dependencia del gas ruso, que la construcción del gasoducto Midcat a través de Francia "tenía que haberse hecho hace mucho tiempo", y considera que la idea es "buena, aunque llega tarde y es una pena que no se haya realizado antes, por la oposición entre otros de Francia". Tras reconocer lo "difícil" que es hacer conexiones transpirenaicas, considera que "más vale tarde que nunca", y que la infraestructura "tiene que tener un futuro largo de utilización".

Al ser preguntado sobre el atentado contra Daria Dugina en Moscú y la posibilidad de que acelere la ofensiva rusa sobre Ucrania, ha señalado que no tiene "mucha información de este atentado" y en relación con el temor a nuevos ataques de Rusia este miércoles, al cumplirse los seis meses de la invasión y conmemorarse la independencia de Ucrania: "Todos los días en una guerra son tremendos, cruciales, muere gente, sí es un día simbólico por los aniversarios, pero no sé si mañana Rusia va a seguir aumentando su ofensiva o no, es una guerra de alta intensidad en la que todos los días muere mucha gente, no sé que va a pasar mañana, pero con lo que pasó ayer ya tenemos bastante".

Foto: AP Photo/Virginia Mayo.