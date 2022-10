En la ruta nuclear (II)

Cuando el reactor nuclear de Chernóbil estalló en 1988, no solo contaminó un área de cientos de kilómetros alrededor. La nube radioactiva llegó hasta Alemania, donde la lluvia tóxica arruinó cultivos y jardines, e instaló el miedo nuclear en toda una generación. Aquel momento supuso un punto de inflexión en un país que había apostado por esta prometedora energía en las décadas anteriores.

A partir de entonces, la opinión pública comenzó a rechazar masivamente el uso de esta energía. Del movimiento antinuclear nacieron Los Verdes, ahora parte de la coalición de gobierno, aunque el consenso contra esta energía abarca también a socialdemócratas y en parte a los conservadores. En las últimas décadas, gobiernos de varios colores han ido estableciendo un calendario para el apagón atómico. De los 33 reactores que había en el país en 1977, actualmente solo se mantienen en funcionamiento tres centrales, y la energía atómica pasó de producir el 20% de la electricidad a generar tan solo un 5%.

Fue otro accidente nuclear, el de Fukushima en 2011, el que impulsó a la entonces canciller Angela Merkel a decretar el cierre total y ordenado de todas las plantas, un "giro de 180 grados" respecto a la tradicional política pronuclear de su partido, el democristiano, según explica Rainer Baake, arquitecto del cierre nuclear germano, en un encuentro con periodistas internacionales en Stuttgart.

El calendario decidido por Merkel establecía que a final de este 2022 cerrarían las tres últimas centrales activas en el país. Pero el estallido de la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética han dado al traste con los planes de Alemania, un país hasta ahora muy dependiente de la energía proveniente de Rusia (de donde obtenía el 65% de su gas). El actual Gobierno ha retrasado el cierre de sus tres reactores hasta, al menos, abril del año que viene, para asegurar esta fuente de electricidad a lo largo de un invierno que se espera duro.

También han criticado la decisión de mantener el apagón nuclear importantes empresarios , así como un grupo de académicos y ecologistas , que el año pasado se unieron en un manifiesto en el que advertían de que el país podría no alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones si seguía adelante con el cierre de las centrales.

El reto, para Alemania, es garantizar el suministro para sus hogares y su potente industria a medida que la nuclear, pero también el carbón, vayan desapareciendo del mix. Pero más allá de la electricidad, la dificultad está en encontrar un sustituto para el gas que se utiliza para la industria -que debe al combustible barato proveniente de Rusia gran parte de su pujanza en los últimos años- y para la calefacción , y que no se puede cambiar fácilmente por energías renovables.

Alemania fue un país pionero entre los más desarrollados en decidir el adiós a la nuclear, pero también en apostar por las energías limpias . "No solo queríamos salir de la nuclear, sino también 'entrar' en las renovables", relata Baake. Él fue secretario de Estado de Medio Ambiente durante el gobierno de socialdemócratas y verdes entre 1998 y 2005, y como tal fue el encargado de diseñar el calendario de cierres de las centrales y de pactar con las eléctricas esta salida.

La solución, para Baumann, pasa por impulsar mucho más la implantación de la solar -en 2035 todos los edificios del estado estarán obligados a tener placas fotovoltaicas-, por reforzar la red eléctrica para poder traer del norte la energía que se produce ahí y también por construir más gasoductos desde otros países europeos, como España, Italia o Países Bajos. Para aquellos sectores que no se puedan electrificar con facilidad, la respuesta a largo plazo es el hidrógeno verde , que funciona de manera similar al gas pero se produce a partir de las renovables.

Allí también funciona una de las tres plantas nucleares que cerrarán en abril del año que viene, la de Neckarwestheim. Su apagón dejará a este territorio sin una fuente importante de electricidad , admite Andre Baumann, secretario de energía de Baden-Württemberg en Stuttgart, la capital del estado. "No es fácil para el estado dejar atrás la nuclear. Aquí la transición energética no ha sido tan exitosa como se necesitaba por la actual crisis del gas", señala.

Mientras, en la industria miran con cierto temor a qué pasará durante este invierno -aunque no se esperan grandes problemas con los almacenes de gas llenos-, pero sobre todo en los siguientes. La preocupación está presente especialmente en lugares como Baden-Württemberg, uno de los estados más ricos e industrializados del país . Allí se ubican empresas como Mercedes, Porsche, Bosch, IBM o Hugo Boss, muchas de ellas electrointensivas y demandantes de una gran cantidad de energía.

Los antinucleares insisten en los riesgos de esta energía, como los accidentes. Esta fue la principal razón por la que Baake apostó por el cierre nuclear a principios de este siglo. "El riesgo de accidente es muy pequeño, pero si ocurriera Alemania volvería a la Edad Media" , alerta. Preguntado por qué en Francia no existe este miedo a un accidente, responde convencido: "Porque la nube radioactiva de Chernóbil se quedó en la frontera" .

Para los críticos con la nuclear, el hidrógeno verde será clave en el futuro, a pesar de que está todavía en una fase muy experimental, y está mucho más extendido el uso del hidrógeno gris, aquel que se consigue a partir de combustibles fósiles. Otra de las soluciones que aportan para las próximas décadas, en las que no habrá previsiblemente energía atómica ni la que proporciona el carbón en el mix, es la de intensificar las interconexiones dentro y fuera de Alemania.

¿Es posible mantener las centrales actuales a largo plazo?

Si los próximos inviernos se prevén duros en el país, con los almacenes de gas cada vez más vacíos y sin la posibilidad de llenarlos con hidrocarburos rusos, los críticos con el cierre nuclear demandan alargar la vida útil de las centrales no solo cuatro meses, sino también a largo plazo.

Los defensores del apagón nuclear, sin embargo, responden que mantener una central activa no es tan fácil. Al tener previsto desde hace una década su cierre, las operadoras han dejado de llevar a cabo test de seguridad para esta posible extensión de la vida útil. "No podemos extender este plazo, sería una violación de la normativa de seguridad", asegura Baake. Además, las centrales solo tienen uranio para mantenerse durante un corto plazo, y al menos en Baden-Württemberg, no están dispuestos a comprar más, añade Baumann.

Reactivar reactores ya parados, otra de las medidas que reclaman desde el sector pronuclear, es "imposible", según el antiguo secretario de Estado, ya que estos han perdido su licencia de actividad, y recuperarla llevaría años. La última opción, la de construir nuevas centrales, es también inviable por su alto precio y el tiempo que lleva el proceso (los últimos reactores en Europa han tardado más de una década). "Incluso si quisiéramos construir una central nadie querría invertir", remata.