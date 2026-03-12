Rescatan a los 17 ocupantes de una patera averiada a la deriva frente a Motril, Granada

Efectivos de Salvamento Marítimo han trasladado a primera hora de este jueves al puerto de Motril, Granada, a 17 varones de origen magrebí que estaban a la deriva en una neumática frente a la costa granadina.

La embarcación, que estaba parada por una avería, fue localizada inicialmente por un buque mercante a algo más de 72 kilómetros, unas 45 millas marinas de la costa granadina y posteriormente la Salvamar Giennah de Salvamento Marítimo los trasladó hasta el puerto de Motril, adonde llegaron pasadas las 2 horas de este jueves.

Los migrantes, que han sido atendidos por Cruz Roja a su llegada al puerto, están en buen estado de salud, y solo alguno de ellos ha requerido una atención especial aunque sin gravedad, han precisado a EFE desde la organización humanitaria.

Una vez sean sometidos a las pruebas protocolarias pasarán a las dependencias policiales que hay en el puerto, donde permanecerán las próximas 72 horas.