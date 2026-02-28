Salvamento Marítimo rescata a 32 migrantes en una patera a 56 millas de Ibiza

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 32 migrantes de origen subsahariano en una patera a 56 millas al sureste de la isla de Ibiza.

El rescate ha tenido lugar en torno a las 17:45 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Con la de este sábado, en lo que va de año han sido localizadas 43 pateras en Baleares, con un total de 871 migrantes, según el recuento de Efe a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024.