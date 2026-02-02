Un muerto y un herido grave tras el desembarco de una patera en la playa de Los Muertos, en Almería

Trágica jornada en el litoral almeriense. Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad durante el desembarco de una patera que ha tocado tierra este lunes en la playa de Los Muertos, en el municipio de Carboneras. Según han confirmado fuentes de la investigación a la agencia EFE, el aviso sobre la presencia de una embarcación rápida frente a la costa se recibió minutos antes de las 12:45 horas, lo que activó de inmediato a los servicios de socorro.

Tras el despliegue en la zona, los efectivos de emergencias recuperaron el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes. En la misma intervención, los equipos de rescate auxiliaron a un segundo hombre que presentaba lesiones de consideración, por lo que fue evacuado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Intervención en Carboneras A bordo de la misma embarcación viajaba una veintena de adultos y un menor de edad, quienes, a diferencia de los dos varones afectados, se encontraban en aparente buen estado de salud en el momento del desembarco. La Guardia Civil y los servicios sanitarios trabajaron en el lugar para asegurar la atención de los supervivientes mientras se procedía al levantamiento del cadáver. Este incidente se enmarca en una jornada de gran actividad en la zona, ya que durante las últimas horas se han detectado otras embarcaciones en la misma franja del litoral que podrían trasladar a más personas en situación irregular. 09.24 min Llegada de inmigrantes a Baleares: "Los discursos de odio están calando en los jóvenes"