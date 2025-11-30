Salvamento Marítimo rescata un cayuco con cuatro muertos frente a la isla de El Hierro
- La embarcación llevaba más de 120 personas a bordo, algunas de las cuales presentan mal estado de salud
- Los equipos de emergencia también han recuperado el cadáver de un migrante que viajaba en otro cayuco
Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo un cayuco con cuatro fallecidos entre las 121 personas que viajaban a bordo, algunas de las cuales presentan mal estado de salud, tras quedarse sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de El Hierro, según han informado fuentes de los equipos de emergencia. Los fallecidos son todos varones, con edades entre los 15 y los 35 años
A las 6:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar en la que manifestaban estar parados sin combustible y sin víveres.
Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local y llegó a puerto sobre las 10:15 de la mañana. Una vez en tierra, los recursos de emergencias confirmaron la muerte de cuatro de los ocupantes, mientras que 13 más han sido trasladados al hospital insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, uno de ellos en estado grave por un cuadro de hipotermia severa.
Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de ocho días, desde Jinack, en Gambia, y han manifestado tener nacionalidades de Gambia, Senegal, Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil.
Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja - Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
Salvamento Marítimo ha informado de que la salvalmar Diphda y el mismo helicóptero han realizado este domingo labores de búsqueda de otra embarcación precaria, aunque ya han regresado a sus bases sin que se haya producido un nuevo rescate.
Recuperan el cadáver de un migrante
Además de los cuatro fallecidos de esta embarcación, en la tarde del sábado un vecino de La Restinga alertó a las autoridades de la presencia de un cadáver en la bahía de esta localidad que había avistado mientras nadaba en esta zona próxima a la costa.
Tras las labores de recuperación del cuerpo, las autoridades han determinado que se trata del cadáver de uno de los ocupantes del cayuco que llegó a El Hierro en la madrugada tras ser rescatado a menos de dos kilómetros de La Restinga con 214 personas a bordo, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.
Al llegar al puerto de La Restinga, los migrantes habían trasladado a los equipos de emergencia y rescate que les atendían que echaban en falta a una de las personas que viajaba con ellos.
Los cuerpos de los cinco fallecidos han sido trasladados a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la isla, en el tanatorio municipal de La Frontera, donde se encuentran a la espera de autopsia.
A estas dos embarcaciones se suma una tercera que arribó en la noche del viernes tras ser localizada a algo más de siete kilómetros y que fue escoltada a tierra con las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores, dos de ellos de entre 1 y 2 años de edad.
Según el relato de los propios migrantes, la travesía de este cayuco se habría prolongado hasta siete días y tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakryli y Guinea-Conakry.