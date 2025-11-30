Salvamento Marítimo rescata un cayuco con cuatro muertos frente a la isla de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo un cayuco con cuatro fallecidos entre las 121 personas que viajaban a bordo, algunas de las cuales presentan mal estado de salud, tras quedarse sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de El Hierro, según han informado fuentes de los equipos de emergencia. Los fallecidos son todos varones, con edades entre los 15 y los 35 años

A las 6:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar en la que manifestaban estar parados sin combustible y sin víveres.

Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local y llegó a puerto sobre las 10:15 de la mañana. Una vez en tierra, los recursos de emergencias confirmaron la muerte de cuatro de los ocupantes, mientras que 13 más han sido trasladados al hospital insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, uno de ellos en estado grave por un cuadro de hipotermia severa.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de ocho días, desde Jinack, en Gambia, y han manifestado tener nacionalidades de Gambia, Senegal, Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja - Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

Salvamento Marítimo ha informado de que la salvalmar Diphda y el mismo helicóptero han realizado este domingo labores de búsqueda de otra embarcación precaria, aunque ya han regresado a sus bases sin que se haya producido un nuevo rescate.